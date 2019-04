Criança campo-grandense consegue classificação para competições internacionais de xadrez

Arquivo Pessoal Awara tenta arrecadar recursos para participar de competição internacionais

Uma criança de 7 anos de Campo Grande vem chamando atenção para o talento em um esporte pouco difundido no país: o xadrez. A jovem Awara participou de vários campeonatos e vem se destacando no cenário local e nacional tendo classificado campeonato pan-americano no Equador em julho, o sul-americano na Argentina em dezembro e também o mundial na China em agosto.



Awara conheceu o xadrez na escola com seis ano de idade e foi através de seu professor e treinador Matheus Garcett Santos, que despertou ainda mais o interesse por esse esporte.



“Hoje, cada troféu alcançado é para ela mais um passo, sempre me pergunta e agora se eu ganhei esse para onde vamos? E o próximo? A alegria de um pai de ver seu filho se desenvolver tão rápido é indescritível. Ver a felicidade dela a cada vitória, cada Troféu é muito maior”, disse o pai Marcelo Monteiro.



A alegria das conquistas, porém, vem causando um incômodo. Isso porque a família não tem os recursos financeiros necessários para bancar as viagens da jovem. A maneira encontrada para tentar resolver o problema foi a criação de uma vaquinha-on line para receber doações. O link de acesso é no https://www.vakinha.com.br/vaquinha/555610.



Até a manhã dessa segunda-feira o valor arrecadado era de R$ 1,6 mil (13%) sendo que o objetivo para bancar as viagens é de R$ 12 mil até o dia 19 de julho.