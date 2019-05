CRB vence Coritiba e sobe na classificação da Série B

Itawi Albuquerque/AGIF/CBF CRB marcou no primeiro tempo e segurou pressão do adversário no segundo para manter a vitória

A quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi encerrada nesta segunda-feira (20) com vitória do CRB-Al sobre o Coritiba-PR por 1 a 0. O gol da vitória alagoana foi marcado ainda no primeiro tempo, por Léo Ceará. Com o resultado, a equipe da casa pula para a sexta posição, agora somando seis pontos na tabela. Já os curitibanos caíram para a 11ª colocação, com cinco pontos.

Durante grande parte da etapa inicial no Estádio Rei Pelé, o Coritiba esteve melhor na partida. Depois de algumas chances, chegou perto de abrir o placar aos 29 minutos, quando o goleiro Edson Mardeen derrubou Welinton Júnior dentro da área. Mas, na cobrança, Rodrigão parou nas mãos de Edson. A penalidade pareceu ter acordado o Galo, que se organizou mais no jogo e marcou o gol do jogo aos 38 minutos. Léo Ceará recebeu na boa e, dentro da área, chegou batendo colocado na saída do goleiro, fazendo 1 a 0.

O Coxa voltou com tudo do intervalo, quase empatando em lances com Rodrigão e William Matheus. O time da casa só levou perigo aos 17 minutos, quando Daniel Borges cobrou falta e Wilson fez grande defesa. No decorrer da etapa final, o jogo deu uma esfriada. O Coritiba parou de ameaçar tanto, enquanto o Galo ia segurando o resultado. No fim, triunfo do CRB-AL, o segundo consecutivo na competição.

Classificação

Com os resultados da quarta rodada, o Londrina-PR, ainda invicto, pulou para liderança isolada com dez pontos, o Botafogo-SP caiu para segunda posição com nove pontos e o Cuiabá-MT, também invicto, tem oito. O Bragantino-SP completa o G4 com sete pontos. Na parte de baixo, estão na zona de rebaixamento Vitória-BA com três pontos, Criciúma-SC com dois, América-MG com um e a lanterna é do Brasil-RS, ainda sem pontuar.