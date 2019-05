CRB vence Brasil e deixa zona de rebaixamento da Série B

Jonathan Silva/CRB CRB foi melhor no Sul e conquistou primeira vitória na Segundona

Cinco partidas deram sequência neste sábado(11) à terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em rodada marcada por quatro empates, quem se destacou foi o CRB-AL, que foi à Pelotas e bateu o Brasil-RS por 2 a 0, dando salto na tabela e conquistando a primeira vitória na segundona. Nas outras quatro partidas do dia apenas empates

No Estádio Bento de Freitas, o CRB foi melhor que o Brasil todo o jogo e abriu o placar com Felipe Ferreira cobrando pênalti aos 32 minutos do primeiro tempo. No segundo, Ferrugem em bela cobrança de falta, marcou o segundo e fechou o placar.

Outro jogo com gols aconteceu na Arena Pantanal. O Cuiabá-MT precisava vencer o Paraná Clube-PR para manter 100% de aproveitamento e retornar à dividir a liderança com o Botafogo-SP, mas não conseguiu. Os paranaenses abriram o placar logo no primeiro minuto de jogo com Ramon. Depois de muito insistir, o Dourado empatou aos 43 do segundo tempo com Felipe Marques. Os mato-grossenses agora estão na terceira posição, com sete pontos.

Nos outros jogos, nada de gols nos empates entre Criciúma-SC e América-MG, Sport-PE e Figueirense-SC e ainda no confronto entre Operário-PR e Oeste-SP. A rodada termina nesta segunda-feira (13), às 19h (MS), com Guarani-SP e Vitória-BA no Brinco de Ouro, em Campinas.