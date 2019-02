Costa Rica vence Comercial e embola luta pela vice-liderança do Estadual

Nyelder Rodrigues/MS Esporte Clube Eberson sobe mais que os marcadores e desvia a bola para marcar o primeiro do Costa Rica

O Costa Rica é mais um time no bolo por lugar no G4 do Campeonato Estadual e garantir vantagem nas quartas de final. Neste sábado (23), em Campo Grande, venceu o Comercial por 2 a 0 e alcançou o adversário na classificação, ambos com 13 pontos, juntos com Operário e Corumbaense. Apenas 154 torcedores acompanharam a partida, com renda de R$ 1.400,00.

O jogo no Estádio Morenão foi quase todo do CREC e o placar foi construído em um intervalo de dois minutos ainda no primeiro tempo. Aos 14, em cobrança de escanteio de Thiaguinho, Eberson apareceu no meio dos zagueiros e desviou de cabeça, sem chances para Rodolfo. Aos 16, aproveitando uma saída errada no meio, a bola chegou até David na direita que cruzou rasteiro. Gilson furou na tentativa do corte e Firmino, livre, teve tempo de dominar e bater no canto do goleiro, ampliando para 2 a 0. Nos acréscimos, Firmino bateu cruzado a acertou o travessão de Rodolfo, quase marcando o terceiro.

Na etapa final, com as mudanças do técnico Mário Tilico, o Comercial até melhorou o desempenho, mas chegou pouco. A vantagem construída pelo Costa Rica deu tranquilidade para controlar o adversário e manter o placar até o fim, garantindo os três pontos e embolar com o Comercial na classificação.

O Águia Negra lidera com 16 pontos e, com 13, estão, na ordem, Operário FC, Corumbaense, Comercial e Costa Rica. Aquidauanense é sexto com 11 pontos, seguido pelo Sete de Dourados com dez e a Serc com oito. Na zona de rebaixamento estão ABC com sete pontos, Urso de Mundo Novo com seis, Novo soma quatro pontos e Operário AC, em último, tem apenas dois.