Costa Rica anuncia Mário Tilico como treinador para Copa Verde

Deurico/Capital News Mário Tilico comandou o Comercial nos últimos dois Estaduais

O Costa Rica ganhou uma inesperada vaga na Copa Verde após as desistências de Operário FC e Corumbaense. Junto com o ABC, a Cobra do Norte será um dos representantes de Mato Grosso do Sul na competição regional com outros clubes do Centro-Oeste, Norte e do Espírito Santos. Para a competição, que começa após a Copa América, a diretoria anunciou a contratação do técnico Mário Tílico, que comandou o Comercial nos últimos dois Estaduais.

A confirmação do acerto com o treinador foi feito em breve postagem pela página do clube no Facebook. “Anunciamos a contratação do técnico Mário Tilico para disputa da Copa Verde 2019”, acompanhado de uma foto. O elenco que ainda não foi montado deve iniciar os trabalhos no dia 8 de julho.

De acordo com o treinador, a montagem do elenco deve priorizar jogadores sul-mato-grossenses e minimizar gastos. “A princípio a ideia é montar uma equipe aproveitando jogadores que se destacaram no Campeonato Sul-Mato-Grossense e que forem do Estado, diminuindo gastos com transferências e viagens. Tudo isso está sendo pensado pela diretoria do Costa Rica”, disse. “É uma competição curta e complicada até para o clube fazer um planejamento, bem diferente do Campeonato Estadual. É mais um desafio e estamos indo com muita vontade de vence-lo”, completou Tilico.

A primeira fase da Copa Verde será disputada entre os dias 24 de julho e 1º de agosto e o Costa Rica joga contra o Genus-RO, começando a disputa no Estádio Laertão e a volta na casa do adversário. Se avançar, joga contra o Sinop-MT na segunda fase. Já o ABC enfrenta o Galvez-AC, com o primeiro jogo no Estádio Jacques da Luz e a volta em Rio Branco. A tabela detalhada ainda não foi divulgada pela CBF.