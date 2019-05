Corumbaense vence Palmas na estréia do Campeonato Brasileiro

Anderson Gallo/Diário Corumbaense Corumbaense contou mais uma vez com Romarinho para começar série D com vitória

A Série D do Campeonato Brasileiro começou com vitória para o futebol sul-mato-grossense. Em casa, o Corumbaense venceu o Palmas-TO por 3 a 2 e contou mais uma vez com Romarinho para garantir os três pontos. O jovem atacante, formado nas categorias de base do clube, apareceu para desempatar a partida quase no fim, selando o placar do jogo. O fato inusitado foi o atraso do time de Tocantins, que se confundiu com o fuso horário e chegou atrasado ao estádio, fazendo a partida começar 12 minutos após o horário.

A demora não atrapalhou e a partida foi movimentada no Estádio Arthur Marinho. O Corumbaense saiu na frente aos 16 minutos, gol de Gustavo. O empate do Porto aconteceu aos 44, gol de Max, deixando o placar igual antes do intervalo. Na etapa final, o Carijó voltou a ficar na frente com o zagueiro Jaime, de volta ao clube após ser vice-campeão estadual pelo Aquidauanense. Cinco minutos depois novo empate, agora com Hugo. O gol da vitória saiu aos 38 minutos, com o xodó da torcida, Romarinho.

A vitória coloca o Corumbaense na liderança do Grupo A10 com três pontos. No outro jogo da chave, neste domingo (5), às 14h30 (MS), o Iporá-GO enfrenta o Sinop-MT no Estádio Francisco Ferreira, em Iporá. Na segunda rodada, o time sul-mato-grossense enfrenta o Sinop no domingo (12), às 16h, no Estádio Gigante do Norte.