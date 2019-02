Corumbaense recebe Serc com cerveja liberada para o torcedor

Anderson Gallo/Diário Corumbaense Corumbaense venceu o Aquidauanense na última rodada e quer manter bom momento em casa

O Corumbaense divide a vice-liderança do Campeonato Estadual com a dupla Comerário e pode, neste sábado (23), se isolar provisoriamente na segunda posição. No Estádio Arthur Marinho, às 19h, recebe a SER Chapadão pela oitava rodada e o Carijó espera manter o bom momento na sequência de jogos em casa. Neuri Antônio Przybulisnki será o árbitro e os assistentes serão Leandro dos Santos Ruberdo e Moacir da Silva Soares.

Os ingressos custam R$ 10 arquibancada descoberta e R$ 20 cadeiras cobertas e o torcedor, graças à lei aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito, poderá consumir cerveja nas arquibancadas do estádio.

Na última rodada, o Corumbaense bateu o Aquidauanense por 3 a 1, resultado que reanimou o torcedor após a queda da Copa do Brasil. Os 13 pontos conquistados deixou o time junto com Operário e Comercial na vice-liderança e vencendo alcança o líder Águia Negra, pelo menos até o complemento da rodada, no domingo. A esperança da torcida está nos pés do “prata da casa” Romarinho, autor de dois gols contra o Azulão e que está conquistando lugar entre os titulares do técnico Zé Humberto.

Na Serc, a campanha irregular mantém o time fora da zona de rebaixamento, mas no limite. Com oito pontos, está na oitava posição, apenas um ponto a mais que o ABC e dois do Urso. Como os dois times se enfrentam no domingo, uma derrota em Corumbá pode significar lugar na degola para o time de Chapadão do Sul no fim da rodada.

Outro jogo

A rodada começa um pouco mais cedo. No Estádio Morenão, às 15h, o Comercial, outro time com 13 pontos, recebe o Costa Rica, que soma dez. O confronto pode valer a vice-liderança isolada ao Colorado, mas também é disputa direta pela quarta posição. Arbitragem será de Marcos Matheus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Lucas da Cruz.