Corumbaense leva virada do Iporá e se complica no Brasileiro

O Corumbaense voltou a ser derrotado pelo Iporá-GO na Série D do Campeonato Brasileiro. Depois da derrota em casa na terceira rodada, o Carijó voltou a enfrentar a equipe goiana neste domingo (26) começando o returno, desta vez fora de casa, e, de virada, perdeu por 3 a 1, ficando em situação delicada no Grupo A10.

Os gols do jogo saíram todos no primeiro tempo. O Corumbaense saiu na frente do placar, com gol de Juninho aos 12 minutos batendo de fora da área. Mas a sorte da equipe ficou nisso. Depois do gol, ocorreu um forte domínio do Iporá e os donos da casa não demoraram para reagir. Três minutos após o gol do Corumbaense, Renato empatou a partida para o time local. Aos 17, o Iporá chegou a virada com Danilo. O Corumbaense esboçou uma reação e se colocou no ataque pressionando os donos da casa em seu campo de defesa, mas sem muito sucesso e sem levar muito perigo à meta adversária. O Corumbaense sofreu o terceiro gol aos 46 minutos, quando Neverton nos acréscimos marcou e decretou a vitória do Iporá.

Na outra partida da chave, Sinop-MT e Palmas-TO empataram em 1 a 1, gol de Ávila para o time mato-grossense e Allan para o time visitante. Com quatro jogos realizados, o Iporá lidera com sete pontos, Sinop tem seis, Corumbaense quatro e Palmas três pontos, na lanterna. O Corumbaense volta a campo no próximo sábado (1), contra o Sinop, no Estádio Arthur Marinho. Já o Iporá, novamente em casa, enfrenta o Palmas.