Corumbaense enfrenta Palmas no TO por classificação na Série D

Divulgação/Corumbaense FC Técnico Zé Humberto (azul) busca classificação para segunda fase da Série D

O Corumbaense pode chegar à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (9), às 17h, no Estádio Nilton Santos, o Carijó enfrenta o Palmas-TO e depende apenas do seu resultado para garantir, pelo menos, a segunda posição do Grupo A10 e a classificação entre os 32 times que seguem na competição. A arbitragem da partida será de Fernando Henrique de Medeiros Miranda, auxiliado por Clair Dapper e Diego Leonel Félix, todos de Santa Catarina.

Com as cinco rodadas realizadas, a liderança da chave é do Iporá-GO, com dez pontos. O Corumbaense tem sete, seguido pelo Sinop-MT com seis e o Palmas é lanterna, com três pontos e já sem chances de classificação. No Estádio Gigante do Norte, Sinop e Iporá se enfrentam, completando a última rodada da primeira fase.

Números

As contas para classificação do Corumbaense são simples em caso de vitória. Chega aos dez pontos e, se o Iporá for derrotado, termina na liderança. Se o time goiano pelo menos empatar, o time sul-mato-grossense fica em segundo, mas com pontuação suficiente para avançar.

Se a partida em Palmas terminar empatada, o Corumbaense chegaria aos oito pontos e precisaria de uma série de resultados favoráveis para avançar. O primeiro seria que o Sinop não vencesse em casa para lhe garantir a segunda posição.

Conquistada a segunda posição, a preocupação passa a ser outros grupos. Dos 17 times que terminam em segundo, os dois com piores campanhas ficam fora da segunda fase. Em cinco rodadas, 11 deles já somam pelo menos nove pontos. Sobram, portanto, quatro vagas abertas para serem disputadas neste domingo.