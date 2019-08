Corumbá e Nova Andradina serão sedes dos Jogos Escolares da Juventude

As competições de natação, atletismo, judô e ciclismo acontecerão em Corumbá, entre os dias 13 a 15 de setembro e as modalidades de badminton, tênis de mesa, vôlei de praia, ginástica rítmica e xadrez terão como sede Nova Andradina, entre os dias 27 à 29 de setembro.



A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) anuncia a transferência dos Jogos Escolares da Juventude modalidade individuais para os municípios de Corumbá e Nova Andradina. Conforme a assessoria, inicialmente, as competições seriam realizadas em Campo Grande.



No mês de setembro também acontece a Fase Regional dos Jogos Escolares da Juventude em Cascavel (PR) os representantes do MS nas modalidades coletivas (futsal, voleibol, basquetebol e handebol) nas faixas etárias de 12 a 14 e 15 a 17 anos estarão brigando por uma vaga na Fase Nacional do evento, no mês de novembro em Blumenau (SC).