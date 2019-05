Corinthians recebe o Grêmio em Itaquera neste sábado pelo Brasileirão

Agência Corinthians Corinthians fez o último treino nesta sexta com a volta de titulares

O início do Campeonato Brasileirão está longe do esperado para torcedores de Corinthians e Grêmio. O Timão está no meio da tabela com uma vitória, uma derrota e um empate enquanto o Tricolor está ainda pior. Sem vencer nenhum dos três jogos, conquistou apenas um ponto e figura na zona de rebaixamento. Neste sábado, às 18h (MS), os dois times se enfrentam em Itaquera na busca por pontos e regularidade. Marcelo de Lima Henrique apita o jogo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Silbert Faria Sisquim. Rodrigo Carvalhaes de Miranda será o árbitro de vídeo, todos do Rio de Janeiro.

No Corinthians, o técnico Fábio Carille comemorou a semana livre para treinos antes da maratona que o clube vai enfrentar com jogos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana e conta com a liberação de jogadores pelo Departamento Médico. Danilo Avelar, Júnior Urso e Henrique se recuperaram de lesões e foram relacionados. O lateral-esquerdo e o zagueiro estão confirmados na equipe nos lugares de Carlos Augusto e Pedro Henrique, respectivamente. Já Júnior Urso disputa posição com Ramiro. Mathes Vital deve seguir entre os titulares na vaga de Pedrinho, enquanto o atacante Gustavo segue fora por lesão.

Do outro lado, o técnico Renato Gaúcho tem problemas de lesão a serem equacionados no time titular. Os mais novos são Bruno Cortez, com lesão muscular, e Jean Pyerre, com dores no ombro direito. Diego Tardelli e Paulo Miranda já estavam fora das últimas partidas com problemas musculares. Juninho Capixaba, ex-Corinthians, e Thaciano ou Luan serão as novidades no Grêmio para o jogo.

Outros jogos

A quarta rodada do Brasileirão começa com o primeiro clássico regional da competição. Fluminense e Botafogo se enfrentam no Maracanã, às 15h (MS). No Serra Dourada, às 20h (MS), o Goiás-GO recebe o Ceará-CE. No domingo acontecem outras sete partidas, começando com Flamengo e Chapecoense-SC, às 10h (MS), no Maracanã.