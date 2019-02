Corinthians empata com Racing em casa pela Copa Sul-Americana

Agência Corinthians Quase no fim, Gustavo salva mais uma vez o Corinthians no Itaquerão

O Corinthians começou a Copa Sul-Americana com empate em casa e vai precisar buscar a vitória na Argentina para avançar. Nesta quinta-feira (14), o Alvinegro empatou com o Racing-ARG por 1 a 1 pela rodada de ida da primeira fase. O ex-vascaíno Andrés Rios fez o gol argentino ainda no primeiro tempo e o empate do Timão veio com gol de Gustavo, marcado aos 42 da segunda etapa. Agora, para avançar à próxima fase, o Timão precisa de uma vitória simples, ou de um empate por dois ou mais gols, na segunda partida, que acontecerá no dia 27, em Avellaneda.

No embalo da Fiel presente no Itaquerão, o Corinthians criou a primeira oportunidade com menos de um minuto de jogo. Gustavo recebeu a bola na entrada da área e bateu forte, de direita, mas a bola passou ao lado do gol da equipe argentina. Aos 15, Vagner Love aproveitou lançamento de Cássio, invadiu a grande área e finalizou, cara a cara com o goleiro Arias, que impediu o primeiro gol alvinegro. Mas aos 22 minutos, a zaga corinthiana vacilou e Andrés Rios colocou o Racing na frente, placar do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Alvinegro passou a pressionar pelo gol e chegou pela primeira vez com perigo aos sete minutos. Love dominou e abriu para Fagner. O lateral cruzou, mas a bola passou pelos atacantes corinthianos na grande área. No minuto seguinte, Jadson recebeu na intermediária, ajeitou e bateu colocado, mas a bola subiu um pouco e foi para fora. Mas a busca do gol só deu resultado já aos 42 minutos. Após cobrança de falta na área, Gustavo subiu mais alto, novamente, para fazer de cabeça, na raça, o gol de empate do Timão na partida.