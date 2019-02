Corinthians e Vasco vencem e seguem na Copa do Brasil

Agência Corinthians Henrique, nos acréscimos da etapa inicial, marcou o gol que iniciou a virada corinthiana em Itaquera

A Copa do Brasil vai seguir para Corinthians e Vasco da Gama. Dois gigantes do futebol brasileiro conquistaram classificação para a terceira fase com vitórias nesta quarta-feira (20). O Timão, de virada, bateu o Avenida-RS por 4 a 2 em Itaquera. Já os cariocas foram à Cariacica e venceram o Serra por 2 a 0. Se classificaram também o Luverdense-MT e o Santa Cruz-PE que, nos pênaltis, eliminou o rival Náutico-PE.

Assim como na primeira fase, o Corinthians não teve vida fácil, mesmo jogando no Itaquerão. O Avenida surpreendeu logo aos três minutos de jogo, com gol de cabeça de Flávio Torres após cobrança de escanteio. Aos nove, Tito ficou com a sobra da bola, avançou e chutou cruzado na entrada da área para fazer 2 a 0. O Timão só descontou no fim da etapa. Aos 46 minutos, Pedrinho cruzou da direita, a bola viajou e sobrou para o defensor desviar de pé esquerdo e balançar as redes.

Depois do intervalo, aós levar uma bola na trave logo no início, o Corinthians não parou de pressionar o time gaúcho, até que, aos 31 minutos, Sornoza cobrou falta e Danilo Avelar subiu mais alto que a zaga para empatar o jogo. O Timão seguiu dominando as ações e conseguiu a virada aos 42. Gustavo cruzou da esquerda para Júnior Urso finalizar para o gol e ampliar. E, aos 46, Gustavo arriscou de fora de área para fechar o placar com um belo gol na Arena Corinthians e fazer 4 a 2.

Cariacica

No Estádio Kleber Andrade, o Vasco dominou as ações diante do Serra e foi superior durante todo o primeiro tempo da partida. O gol que abriu o placar saiu aos 26 minutos, após Bruno César levantar na área para Lucas Mineiro subir e marcar de cabeça. Administrando o resultado, a equipe carioca seguiu marcar o segundo nos acréscimos da etapa final. Aos 47, Ribamar tirou o goleiro, mas perdeu o ângulo na hora do chute. Na sequência, Castán recebeu na área e serviu o atacante, que dessa vez não desperdiçou e fechou o marcador em 2 a 0.

Recife

O clássico no Estádio do Arruda teve gols no primeiro tempo. Aos 27 minutos, após bate rebate na área, a bola sobrou para Pipico girar e bater de esquerdae colocar o Santa Cruz na frente. O Timbu chegou ao empate aos 34, com Jorge Henrique, que também aproveitou uma sobra de bola para deixar 1 a 1, placar do jogo. Na disputa por pênaltis, Pipico, Guilherme Queiroz, Luiz Felipe e Marcos Martins converteram para o Santa Cruz, que venceu por 4 a 2. Do lado do Timbu, Tharcysio e Luiz Henrique desperdiçaram seus chutes.

Lucas do Rio Verde

No Estádio Passo das Emas, o Luverdense garantiu a classificação sobre o Figueirense-SC com gol logo no início da partida, embaixo de muita chuva. Aos três minutos, Igor cruzou na medida para Wilson Júnior, que cabeceou no cantinho do goleiro Denis, fazendo o único gol da partida. Final 1 a 0 para o Verdão, que volta a eliminar times de Santa Catarina na Copa do Brasil.