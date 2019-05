Copa Verde terá clubes das quatro divisões do Brasileiro

Anderson Ramos/Capital News Operário e Corumbaense são os representantes de Mato Grosso do Sul na Copa Verde

A Copa Verde 2019 ganhou corpo nesta segunda-feira (27). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os detalhes da sexta edição da competição regional que reúne clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e do Espirito Santos. Serão 24 clubes, com os oito melhores posicionados no Ranking Nacional de Clubes entrando na segunda fase. A competição começa no dia 24 de julho e a decisão está marcada para o dia 20 de novembro. O campeão garante lugar nas oitavas de final da Copa do Brasil 2020, com cota garantida de R$ 2,5 milhões.

A participação na Copa Verde desse ano foi garantida a partir de três critérios: campeão estadual (ou do torneio seletivo) nas doze federações estaduais participantes; obtenção de uma das seis vagas oriundas do Ranking Nacional de Clubes, independente do posicionamento no Ranking Nacional das Federações; obtenção de uma vaga destinada às seis federações melhor ranqueadas no RNF que tenham até duas vagas asseguradas na Copa.

Pela primeira vez, a Copa Verde terá representantes das quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Da Série A está garantido o Goiás-GO, da Série B jogam o Cuiabá-MT, Atlético-GO e Vila Nova-GO. Da Série C estão Luverdense-MT, Paysandu-PA, Remo-PA e Atlético-AC. Os demais disputam a Série D, como os representantes de Mato Grosso do Sul, Operário FC e Corumbaense. Estão classificados ainda Rio Branco-AC, Sobradinho-DF, Manaus-AM, Palmas-TO, Vitória-ES, Rondoniense-RO, Ypiranga-AP, São Raimundo-RR, Santos-AP, Bragantino-PA, Sinop-MT, Galvez-RO, Brasiliense-DF e Nacional-AM.

A competição está marcada para começar no dia 24 de julho. As datas, horários e locais de cada confronto ainda não foram definidos. Serão 24 clubes em cinco fases, no sistema de mata-mata. Distribuídos em dois grupos, o bloco um com os melhores ranqueados enfrentam o bloco dois com os demais oito clubes. Em caso de empate em pontos ao final da competição, o classificado ou o clube campeão será definido pelo maior saldo de gols e, posteriormente, caso necessário, em cobrança de pênaltis.