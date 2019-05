Copa Verde com Operário e Corumbaense será no segundo semestre

Franz Mendes/Cedida Finalistas em 2018, Operário e Corumbaense representam o MS na Copa Verde

A Copa Verde 2019 vai acontecer no segundo semestre. A confirmação da competição regional que reúne clubes de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Distrito Federal, Acre, Amapá, Espírito Santo, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, foi feita pelo secretário-geral da CBF, Walter Feldman. A declaração foi feita nesta sexta-feira (3) durante a posse do presidente reeleito da FES, em Vitória.

O campeão da Copa Verde garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano seguinte, com cota de participação de R$ 2,5 milhões. Operário FC e Corumbaense, campeão estadual e vice em 2018, são os representantes sul-mato-grossenses. Disputam também a Copa Verde Rio Branco-AC, Atlético-AC, Ypiranga-AP, Santos-AP, Manaus-AM, Fast Club-AM, Sobradinho-DF, Brasiliense-DF, Vitória-ES, Cuiabá-MT, Luverdense-MT, Remo-PA, Paysandu-PA, Real Ariquemes-RO, São Raimundo-RR e Palmas-TO.

Richard Pinheiro/Globoesporte.com Walter Feldman confirmou Copa Verde após reunião com presidente Rogério Caboclo

A competição acontecerá após a Copa América, disputada no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho. Segundo o dirigente, o acerto foi definido em reunião com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, na noite desta quinta. “Estamos trabalhando nessa questão há pelo menos quatro meses, porque tivemos o contrato finalizado com a emissora que transmitia a competição. Trabalhamos o primeiro semestre inteiro pra poder encontrar um caminho e finalmente ontem [quinta] à noite o presidente Rogério Caboclo determinou a assinatura de um contrato com uma empresa que vai bancar a logística, que eu diria que é o "coração" da Copa Verde. Diferente dos anos anteriores, a competição vai acontecer no segundo semestre, em agosto, logo depois da Copa América”, afirmou.

Apesar das especulações à respeito do formado de disputa, os confrontos eliminatórios já na primeira fase devem ser mantidos. Como estão 18 clubes classificados, uma fase preliminar com dois confrontos deve se repetir. “Provavelmente será a mesma, mas o presidente Rogério Caboclo requisitou a presença do Manoel Flores, que é o diretor de competições pra que imediatamente ele comece a programar tendo em vista que será em outro período do ano, então nós vamos ter que fazer adaptações”, concluiu.