Comercial vence Sete e entra no bolo pela liderança do Estadual

Noé Faria Jogo foi truncado no primeiro tempo e, no segundo, o Comercial mercou os gols do jogo

Vitória fora de casa e briga direta pela liderança nas próximas rodadas. O Comercial venceu o Sete de Dourados por 2 a 0 pela sétima rodada e entrou no bolo que briga pelas primeiras posições do Campeonato Estadual. Gilmar e Matheus aproveitaram erros do adversário para marcar os gols do jogo em Itaporã e que colocaram o Colorado ao lado do líder Águia Negra, com 13 pontos. O Sete, com nove, segue na sétima posição. A partida foi acompanhada por 330 torcedores, 30 deles não pagantes, com renda de R$ 3.000,00.

Os primeiros trinta minutos de jogo no Estádio Chavinha foram truncados, com as duas defesas bem postadas, sem em vantagem sobre o ataque adversário. Depois disso os espaços começaram a aparecer, principalmente na defesa douradense. França poderia ter aproveitado para abrir o placar aos 30 e 31 minutos, mas as duas conclusões foram para fora. Aos 35, Hyago fez bela jogada pela esquerda e bateu para boa defesa de Roger Paranhos. Aos 39, a grande chance do Sete no jogo. A defesa fala na saída e a bola sobre limpa para Gugu, mas o atacante vacila e bate em cima de Rodolfo, perdendo o gol.

Noé Faria Gilmar marcou o primeiro gol colorado no Chavinha, em Itaporã

Se o Sete perdeu o presente que ganhou no primeiro tempo, o Comercial aproveitou muito bem os que teve no segundo. Ao 17 minutos, Fábio perdeu a bola pela direita para França. O meia bateu cruzado e Gilmar aproveitou a indecisão da zaga adversária para empurrar a bola para o gol. Aos 28 novo erro dos douradenses, agora em passe errado de Cafu no ataque. No contra-ataque, a bola chegou até Matheus que driblou Fábio na área e bateu na saída de Roger, fazendo 2 a 0.

Com a vantagem, foi a vez do goleiro Rodolfo garantir o placar. Aos 28, na única jogada lúcida do ataque do Sete, Mohamed cruzou, Regis Wenzel ganhou da marcação e, na conclusão, acertou o goleiro comercialino que saia para fechar o ângulo. Aos 44, Wenzel recebe na área e sofre pênalti. Sena foi o responsável pela cobrança e a batida no canto parou nas mãos de Rodolfo, que escolheu o lado certo e garantiu a vantagem final.

Outro jogo

Ainda neste sábado, o Corumbaense venceu o Aquidauanense por 3 a 1 no Estádio Arthur Marinho e também chegou aos 13 pontos. O Azulão segue com 11 pontos, na quarta posição provisoriamente. Os gols foram marcados por Pato e dois de Romarinho, com Agnaldo descontando para os visitantes.