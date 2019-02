Comercial enfrenta Costa Rica de olho nas primeiras posições do Estadual

Franz Mendes Mário Tilico conversa com jogadores na vitória sobre o Sete, sábado passado

O Campeonato Estadual entra nas últimas quatro rodadas da primeira fase e a disputa por posição na tabela de classificação dá o tom no confronto que abre a oitava rodada, neste sábado (23). No Estádio Morenão, às 15h, Comercial e Costa Rica se enfrentam em busca de se aproximarem de um lugar nas quartas de final, além de ser um jogo que vale, diretamente, a quarta posição. Arbitragem será de Marcos Matheus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Lucas da Cruz.

O Colorado chegou aos 13 pontos com a vitória fora de casa sobre o Sete de Dourados na última rodada. Está junto com Operário FC e Corumbaense dividindo a segunda posição, mas leva desvantagem nos critérios de desempate em relação aos adversários. Vencendo, dorme na co-liderança, já que o Águia Negra, primeiro colocado com 16 pontos, joga neste domingo contra o Novo FC. A semana de folga foi comemorada pelo técnico Mário Tilico que espera contar com os retornos de Erthal e Renato Maceió, entre outros que estavam se recuperando de contusões.

No Costa Rica a ordem é reabilitação após ser derrotado pelo Águia Negra no domingo. Apesar do resultado, o time fez um bom jogo, saiu na frente no primeiro tempo e o gol da virada por 2 a 1 saiu já no fim da partida. Por isso, o técnico Glauber Caldas deve manter o mesmo time para mais uma partida como visitante. Paralelamente à partida, a diretoria trabalha para repor as saídas dos atacantes Sandrinho e Wendell e pode apresentar reforço para o setor nos próximos dias.

Outro jogo

Ainda neste sábado, às 19h, o Corumbaense recebe a SER Chapadão no Estádio Arthur Marinho. Neuri Antônio Przybulisnki será o árbitro e os assistentes serão Leandro dos Santos Ruberdo e Moacir da Silva Soares.

O Carijó é mais um time que busca alcançar o líder, enquanto a Serc, antes de pensar em classificação, precisa se afastar da zona de rebaixamento, já que ocupa a oitava posição, com oito pontos, um a mais que o ABC, primeiro na degola.