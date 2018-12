Comercial acerta retorno do goleiro Rodolfo para Estadual 2019

Divulgação No segundo semestre, Rodolfo jogou pelo Caçadorense na Série C Catarinense

O Comercial EC fechou acordo para retorno do técnico Mário Tilico no próximo Campeonato Estadual e agora concentra os esforços na montagem do elenco para a competição. Oficialmente, o clube não anunciou nenhuma contratação, mas o retorno de um jogador querido pela torcida colorada é certo. O goleiro Rodolfo, campeão em 2010, vestirá a camisa vermelha em 2019.

O acerto com Rodolfo foi concluído nesta sexta-feira (14). O goleiro, de 31 anos, fará sua quarta passagem pelo Comercial, onde chegou pela primeira vez em 2008 e foi campeão estadual em 2010. Retornou em 2012 e 2014. Ainda defendeu times no Estado, como o Naviraiense, Operário FC e o Sete de Dourados. Depois passou por outros estados, principalmente Rondônia e Santa Catarina. Em 2018, jogou no Vilhenense-RO no primeiro semestre e no Caçadorense-SC no segundo.

90 jogos

O retorno ao clube está sendo encarado com grande expectativa por Rodolfo. Segundo ele, a promessa é de um time competitivo, o que o animou a concluir o acerto. “Estávamos vendo essa possibilidade de volta e uma conversa hoje [sexta] foi decisiva. Eu conheço alguns nomes que estão negociando com o clube e acreditei no projeto que me foi apresentado pela diretoria. São mais de 90 jogos com essa camisa e a expectativa é muito boa”, disse.

Além de Rodolfo, outros nomes devem ser anunciados pelo Comercial nos próximos dias. O elenco deve iniciar a preparação no dia 2 de janeiro, assim como a maioria dos clubes que vão disputar o Estadual. O Colorado estreia no dia 19 de janeiro contra a Serc, em Campo Grande.