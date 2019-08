Comando Militar do Oeste realiza Corrida Tradicional Duque de Caxias

Tamanho do texto

A Tradicional Corrida Duque de Caxias, acontece neste domingo (18), o evento está previsto para começar às 8h no Comando Militar do Oeste CMO com percurso de 5 Km.

Para participar da corrida basta fazer uma doação de um quilo de alimento não perecível que pode ser entregue no local do evento. Os alimentos arrecadados serão entregues a instituições de caridade da Capital, também serão entregues medalhas para os 1°, 2° e 3° colocados, na modalidade corrida, as faixas etárias para participar é de até 17 anos, de 18 a 49 anos; e acima de 50 anos.