Com três de Hernane, Sport vence Londrina pela Série B

Marcel Lisboa/AGIF/CBF Hernane (9) marcou todos os gols do Sport na vitória em casa

Caiu mais um invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (24), na sequência da quinta rodada, o Sport-PE venceu o Londrina-PR por 3 a 2, acabando com o bom início de competição dos paranaenses. O destaque do jogo foi o atacante Hernane, autor dos três gols do Leão no jogo. A noite teve ainda o empate entre CRB-AL e Vila Nova-GO em 1 a 1.

Com o resultado, o Sport segue invicto na competição e assumiu provisoriamente a quarta posição, com nove pontos. Já o Londrina ocupa a vice-liderança, com dez pontos conquistados.

O jogo

O Sport dominou as ações ofensivas do jogo durante boa parte do primeiro tempo na Ilha do Retiro, mas antes do intervalo teve apenas um gol. Aos 30 minutos, Guilherme apareceu pela direita, bateu cruzado e Hernane, como um bom camisa 9, completou para o fundo das redes. Atrás no placar, o Londrina tentou pressionar, mas não conseguiu levar perigo ao gol rubro-negro.

Aos 12 minutos da etapa complementar, após cruzamento na área, Hernane marcou mais um ampliando a vantagem dos donos da casa. Do outro lado, o Londrina não se intimidou e continuou atacando. A reação dos visitantes começou aos 15 minutos. Higor Leite cobrou falta e Augusto cabeceou para fazer o primeiro. No minuto seguinte, a arbitragem assinalou pênalti para o time paranaense. Com a bola na marca da cal, Germano bateu com segurança fazendo valer a Lei do Ex: 2 a 2. Mas, o jogo de fato tinha um protagonista e, aos 29, Hernane resolveu para o Leão anotando seu terceiro gol na partida e garantindo a vitória rubro-negra.

Maceió

No Rei Pelé, CRB e Vila Nova não passaram do empate em 1 a 1. Willie marcou o gol do time da casa, enquanto Diego Jussani deixou tudo igual para o Tigre. Com o resultado, o Galo permanece na sexta posição e soma agora sete pontos. Enquanto os goianos pularam momentaneamente para o décimo lugar, com seis pontos.