Com retorno de campeão, Série B Estadual terá cinco clubes

Arbitral reuniu cinco clubes que vão disputar a Série B 2019

A volta do campeão Cene ao futebol profissional é a grande novidade na Série B do Campeonato Estadual. Nesta segunda-feira (19), a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) reuniu os clubes interessados em disputar a segunda divisão que acontece entre outubro e novembro, competição que pode apontar até três vagas na Série A, duas regulamentares e outra com o eminente afastamento do Sete de Dourados.

Dos oito clubes esperados para o Conselho Arbitral, apenas cinco enviaram representantes. Afastado do futebol profissional desde o rebaixamento em 2015, o Cene confirmou o retornou entre os participantes. Vão disputar a Segundona também o Cena, de Nova Andradina, AA Moreninhas, Pontaporanense e Maracaju. Misto e Ivinhema, que iniciaram movimentação para retornarem, ficaram fora. Outro que sempre ameaça o retorno e mais uma vez ficou fora foi o Ubiratan.

Tiro curto

A previsão é que o campeonato comece entre os dias 19 e 20 de outubro e tenha na primeira fase cinco rodadas, com os participantes se enfrentando em turno único. Os dois melhores garantem vaga na decisão e, consequentemente, lugar na primeira divisão. A final acontece em partida única com mando do time de melhor campanha. Em caso de empate, o campeão será decidido nas cobranças de pênaltis.

Confirmado o afastamento de um dos clubes já garantidos na Série A, uma nova vaga será aberta para o terceiro colocado. Sem participar de competições de base em 2019, neste momento o Sete de Dourados não está apto para a competição e deve ficar fora.