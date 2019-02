Com gols nos acréscimos, Corumbaense e Serc ficam no empate pelo Estadual

Divulgação/Corumbaense FC Corumbaense perdeu muitas oportunidades e conseguiu buscar empate no último lance do jogo

O Corumbaense poderia ter alcançado o líder Águia Negra, mas não contava com um empate em casa contra a SER Chapadão em uma partida marcada por diversas oportunidades perdidas e gols nos acréscimos. O resultado em 1 a 1 deu ao Carijó a vice-liderança provisória do Campeonato Estadual, já que pode ser ultrapassado pelo Operário FC ou Aquidauanense, que se enfrentam na oitava rodada. A Serc segue na oitava posição e na mira de times que estão na zona de rebaixamento.

No jogo, a torcida, mais uma vez presente em bom número no Estádio Arthur Marinho, viu o Corumbaense acertar a trave em quatro oportunidades e ainda parar na excelente atuação do goleiro Renan. A emoção dos gols ficaram para os últimos minutos. Aos 46 do segundo tempo, após cobrança de falta na área, a bola sobrou para o atacante Billy fazer 1 a 0 para o time de Chapadão do Sul. Sem desistir, o Carijó buscou o empate e, aos 50, também em uma cobrança de falta que até o goleiro Adilson estava no ataque, o zagueiro Kleber Viana apareceu para desviar a bola no último lance do jogo e decretar o empate.

O Corumbaense volta a campo no sábado de carnaval, 2 de março, às 16h, também em casa contra o Urso de Mundo Novo. A Serc, em Chapadão do Sul, recebe o Sete de Dourados.

Classificação

Na outra partida de sábado, no Estádio Morenão, o Costa Rica venceu o Comercial por 2 a 0, gols de Eberson e Firmino. Assim, o Águia Negra segue sozinho na frente com 16 pontos e o Corumbaense agora tem 14, em segundo. Operário FC, Comercial e Costa Rica, nesta ordem, dividem a terceira posição com 13 pontos. Aquidauanense é sexto colocado com 11 pontos, Sete vem em seguida com dez e a Serc fecha a zona de classificação, com nove pontos. a zona de rebaixamento estão ABC com sete pontos, Urso de Mundo Novo com seis, Novo soma quatro pontos e Operário AC, em último, tem apenas dois.

A rodada segue neste domingo com quatro jogos, dois às 15h. No Estádio Chavinha, o confronto douradense entre Sete de Dourados e Operário AC. O comando do jogo será de Edson Ribeiro, auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e Wanderson Fonseca Bugarin. Na Toca do Urso jogam Urso e ABC com arbitragem de Rogério Gregório de Souza, acompanhado dos assistentes Luiz Fernando Viegas Colete e Altair José Tavares.

No Estádio Morenão, às 16h, o jogo da TV entre Operário FC e Aquidauanense. Paulo Henrique Salmázio será o árbitro, auxiliado por Daiane Caroline Muniz e Rui César Lavarda. A rodada termina em Rio Brilhante com Águia Negra e Novo FC, às 17h30, com arbitragem de Everton Moreira Prates, com Lucas Ferreira de Oliveira e Cleberson Pereira Mareco.