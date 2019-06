Colômbia vence Argentina e acaba com tabu de 12 anos

Conmebol Martinez (20), com um golaço, abriu o caminho da vitória colombiana na Fonte Nova

A Copa América seguiu neste sábado (15) com dois jogos e o fim de um longo jejum. Em Salvador, a Colômbia venceu a Argentina por 2 a 0, acabando com um tabu de 12 anos sem derrotar o time de Messi. Os gols de Roger Martinez e Zapata, ambos no segundo tempo, dão aos colombianos a liderança do Grupo B, que marca neste domingo a partida entre Paraguai e Catar, às 15h (MS), no Maracanã. Pelo Grupo A, liderado pelo Brasil, Venezuela e Cuba empataram sem gols em Porto Alegre.

Na Arena Fonte Nova, aproximadamente 35 mil torcedores acompanharam a Argentina dominar os primeiros 20 minutos da etapa inicial, levando perigo ao goleiro David Ospina em pelo menos um lance claro de gol, mas os colombianos equilibraram a partida e, liderados por James Rodriguez, passaram dominar o jogo, embora o intervalo chegasse sem gols.

No segundo tempo, a Argentina ficou perto do gol nos primeiros lances. Aos cinco minutos, Paredes arriscou de fora da área, Ospina defendeu parcialmente e, no rebote, Messi, desiquilibrado, cabeceou para fora. Messi quase marcou também em cobrança de falta logo em seguida.

Depois, só a Colômbia jogou. Aos 26 minutos, James Rodriguez, do meio campo, lançou Roger Martinez na esquerda, próximo à área. O atacante dominou, se livrou da marcação em velocidade e bateu firme, sem chance para Armani, marcando um golaço. Aos 41, Zapata iniciou contra-ataque ao recuperar a bola no meio, lançou Martinez na esquerda e apareceu na área para concluir o cruzamento e fuzilar Armani, marcando o segundo gol e decretando a vitória colombiana.

Colômbia e Argentina voltam a campo pelo Grupo B da Copa América na próxima quarta-feira. Os colombianos enfrentam o Catar, às 17h30 (MS), no Morumbi, e os argentinos duelam com o Paraguai, às 20h30 (MS), no Mineirão.