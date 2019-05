Cezário assume novo mandato na FFMS focando nas categorias de base

Divulgação/FFMS Cezário foi empossado para mais quatro anos no comando da FFMS

O Presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS) Francisco Cezário de Oliveira, de 72 anos, tomou posse na tarde desta terça-feira (30) para mais quatro anos à frente da entidade. Ele venceu a eleição em abril de 2018 quando em chapa única obteve 35 dos 37 votos possíveis entre profissionais, amadores e ligas.



Em entrevista para o site MS Esporte Clube, Cezário falou em dar continuidade ao sistema adotado para o futebol no Estado, com transparência e organização nas competições e disse que o novo mandato focará nas categorias de base.



“Foi feito a história. Daqui para frente continuar a fazer o que sempre fizemos com as melhores transparências do mundo, com lealdade, torcer para continuar a terminar as competições como fizemos sem tapetão, sem tribunal. Temos também a possibilidade a partir de maio da aplicação do legado da FIFA e vamos sem dúvida focar nas categorias de base sendo a meta principal desse todo segmento”, disse ao jornalista Nyelder Rodrigues.



Cezário terá a companhia de seis vice-presidentes até 2023. Foram empossados: Jamiro Rodrigues de Oliveira, Marco Antonio Tavares, Romeu Castro, Carlos Alberto de Assis, Alfredo Zamlutti Junior e Américo Ferreira da Silva. A lista ainda tinha os nomes de Joaquim Soares e Estevão Petrallás, mas ambos resolveram focar nas presidências de Ubiratan e Operário, respectivamente.



"Sinto que o Operário ainda precisa do meu empenho e dedicação. Agradeço ao Presidente Francisco Cezario pela confiança, continuarei a disposição para contribuir com a Federação de Futebol no que estiver ao meu alcance, e o que for melhor para nosso futebol MS ", disse Petrallás no anúncio da desistência do posto.



A posse ocorreu na sede da Federação após prestação de contas com os presidentes de clubes e ligas.



Cezário também poderá concorrer a próxima eleição, já que a FFMS se adequou o estatuto às mudanças na lei da Confederação Brasileira de Futebol em 2015 e, portanto, disputou apenas uma eleição após a data. A partir de 2013, os dirigentes podem no máximo ter uma reeleição.



“Ao futuro Deus pertence. Eu podia nem ter iniciado esse [mandato]. Estou pronto para servir e com a confiança que me foi dada pelos dirigentes e pela sociedade para desempenhar a função do futebol. Eu sempre fui uma pessoa predestinada. Eu vivo o momento e vou procurar por onde merecer todo amizade e confiança dos dirigentes”, encerrou.



A trajetória

Pernambucano, Cezário foi jogador de futebol passando por clubes como Taveirópolis e Operário, mas foi na vida política que ganhou maior destaque onde foi prefeito de Rio Negro de 1977 à 1983 e 2001 à 2004.



Já na FFMS entrou como vice-presidente no início da década de 90 e depois venceu a eleição para presidente de 1998. Desde então, ocupa o posto no comando da entidade.