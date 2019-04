Ceará e Athletico goleiam na estreia do Brasileirão

Pedro Chaves/AGIF/CBF Ceará goleou na estreia e divide a liderança com o Palmeiras

O domingo da primeira rodada do Brasileirão seguiu o sábado e não teve empates. Em Fortaleza, o Ceará fez valer o fator casa e assumiu a liderança provisória do Brasileirão 2019 ao bater o CSA-AL por 4 a 0. Em Curitiba, o Athletico Paranaense também se impôs na estreia e goleou o Vasco-RJ por 4 a 1. Já em Salvador, o Bahia-BA contou com o apoio da torcida para vencer o Corinthians-SP, de virada, por 3 a 2.

Na Arena da Baixada, o Athletico começou pressionando e abriu o placar logo com dois minutos de jogo. O gol relâmpago do Furacão foi marcado por Bruno Guimarães. Após assimilar o golpe, o Vasco teve a chance de empatar aos 42 minutos com Maxi López, mas foi o Rubro-negro paranaense que balançou as redes no minuto seguinte. Atento, Marco Ruben mostrou oportunismo e empurrou a bola que ficou viva dentro da área. No segundo tempo, o Athletico não deu chances de reação ao Vasco e construiu a goleada com gol contra de Werley, aos 20 minutos, e Nikão aos 40. Aos 43, o Cruzmaltino descontou com Bruno César.

Na Arena Castelão, o Ceará dominou as ações na etapa inicial e foi para o intervalo com a vitória parcial de 2 a 0. Aos 19 minutos, Ricardo Bueno aproveitou cruzamento na área e, de cabeça, abriu o marcador, 1 a 0. Sem diminuir o ritmo, o Vozão ampliou aos 33 minutos com Luciano Castán finalizando contra-ataque mortal, 2 a 0. Em vantagem numérica, após a expulsão do goleiro João Carlos, o Alvinegro controlou a partida na reta final e fechou a goleada por 4 a 0 com João Lucas e Ricardo Bueno.

Na Arena Fonte Nova, o zero permaneceu no placar até os acréscimos do primeiro tempo. Aos 46 minutos, Pedrinho colocou o Corinthians na frente, mas a resposta do Bahia foi imediata e, aos 48, Arthur Caíke deixou tudo igual, 1 a 1. No segundo tempo, o Bahia virou a partida aos 30 minutos. Em trama pela esquerda, Gilberto achou Arthur livre na área para fazer 2 a 1. Aos 39, Rogério deixou o dele e ampliou a vantagem tricolor, 3 a 1. Nos acréscimos, Clayson diminuiu, mas já era tarde. Fim de jogo: 3 a 2.