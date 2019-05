CBF sorteia confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

Agência Corinthians Em 2018, Cruzeiro e Corinthians decidiram a Copa do Brasil, vencida pelo clube mineiro

Quinze dos 16 times que vão disputar as oitavas de final da Copa do Brasil estão definidos e nesta quinta-feira (2), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza o sorteio de confrontos e mando de campo da fase. Os jogos de ida estão previstos para acontecer entre os dias 15 e 29 de maio e os de volta entre 22 de maio e 5 de junho. Em caso de empate no placar agregado, o vencedor é definido por meio de pênaltis.

Entre os times que seguem na Copa do Brasil, cinco estavam entre os 80 times da primeira fase. Santos, Fluminense, Corinthians e Bahia-BA estão certos. Vila Nova e Juventude se enfrentarão na terça-feira (07), no Estádio Serra Dourada pelo quinto e último lugar. No jogo de ida, em Caxias do Sul, empate sem gols e o vencedor desta segunda partida se classifica. Em caso de novo empate, com qualquer placar, a vaga será decidida nos pênaltis.

Os outros 11 participantes estavam pré-classificados. A lista tem o Paysandu-PA, vencedor da Copa Verde, o Sampaio Corrêa-MA, campeão da Copa do Nordeste, o Fortaleza-CE, campeão brasileiro da Série B de 2018, e o Cruzeiro, campeão da edição do ano passado da Copa do Brasil. Palmeiras, Internacional, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro, por terem participado da Libertadores 2019, também conquistaram o passaporte pra Copa do Brasil direto para as oitavas.

Premiação

A Copa do Brasil chama a atenção dos clubes por ser a competição mais rentável do Continente. Para os participantes das oitavas de final, a cota é de R$ 2,5 milhões, independente de conseguir ou não a classificação. Nas quartas o valor sobe para R$ 3,15 milhões, na semifinal cada um dos quatro classificados recebe R$ 6,7 milhões. Na decisão, o campeão leva R$ 52 milhões e o vice, R$ 21 milhões.