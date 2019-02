CBF cria Supercopa do Brasil e quer VAR em todos jogos do Brasileirão

Agência Palmeiras Se houvesse Supercopa esse ano, Palmeiras e Cruzeiro teriam feito o confronto

A temporada 2020 do futebol brasileiro vai começar com disputa de um novo título. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a Supercopa do Brasil, disputado pelo campeão do Campeonato Brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil do ano anterior. A partida será única em sede previamente escolhida. Essa proposta e o uso de VAR durante todo o Brasileirão serão levados aos clubes nesta sexta-feira (22) em reunião do Conselho Técnico da competição.

No encontro, serão discutidos vários pontos referente aos clubes e à competição em si. “Queremos elevar o patamar do Campeonato Brasileiro”, diz Rogério Caboclo, diretor executivo de Gestão da CBF. “Para isso, apresentaremos aos clubes uma pauta integrada, que passa pela arbitragem, pelos aspectos técnicos das partidas e pelo público nos estádios”.

O primeiro ponto da pauta é a adoção do árbitro de vídeo (VAR) nas 380 partidas do Brasileirão. A CBF assumirá, integralmente, os custos com tecnologia e infraestrutura, cabendo aos clubes apenas o pagamento das despesas com o capital humano, como ocorre, tradicionalmente, com as equipes de arbitragem.

Outra proposta importante será a limitação nas trocas de treinadores. A CBF proporá aos clubes que possa ser feita apenas uma mudança de técnico durante a disputa da Série A. “Essa medida vai ajudar os clubes a racionalizarem sua gestão e a médio prazo permitirá a redução de custos”, afirma Rogério Caboclo.

A CBF proporá também a limitação do número de atletas inscritos a 40. “O número foi obtido depois de um levantamento estatístico sobre quantos jogadores foram utilizados em média pelas equipes, nas últimas edições do campeonato”, explica o diretor de Competições da entidade, Manoel Flores.

Será apresentado aos clubes um projeto para aumentar o público no campeonato. São propostas para reduzir a capacidade ociosa dos estádios e ampliar a média de presença, que já foi recorde na edição de 2018.