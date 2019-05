CBF confirma jogo em casa do Operário nas Moreninhas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou alterações para o segundo compromisso do Operário no Campeonato Brasileiro Série D que será no próximo domingo diante do União Rondonópolis-MT. A estreia em casa do Galo deixou de ser Morenão às 16h (de MS) para ser no Jacques da Luz às 15h (também de MS).

Anderson Ramos / Arquivo Capital News O Galo jogou contra o União ABC este ano nas Moreninhas

A mudança ocorre em justificativa do pedido do clube mandante, mas a situação é que o Morenão não teve a liberação renovada para a competição. O estádio tinha a autorização para o Estadual de forma “provisória” até o dia 16 de abril com os promotores pedindo as reformas necessárias dentro desse período (90 dias) com o risco de não ter a liberação renovada. Como não houve as mudanças solicitadas, o local não foi autorizado para jogos oficiais e o Operário terá que mandar os jogos no Jacques da Luz.

Derrotado na estreia da Série D para o Patrocinense-MG de virada e fora de casa, o Operário um adversário que também perdeu na estreia e pelo mesmo placar. Dessa forma, os dois times vão para campo precisando somar pontos para se manter vivos na disputa pela classificação dentro do Grupo A11.

Além de Operário e União no domingo, o confronto dos líderes Anapolina-GO e Patrocinense acontece no sábado às 17h (de MS) em jogo a ser disputado no estádio Jonas Duarte em Anápolis.

Arbitragem definida

Operário e União Rondonópolis terá arbitragem de Paulo Cesar Zanovelli da Silva com os assistentes Marconi Helbert Vieira e Magno Arantes Lira, todos de Minas Gerais. O sul-mato-grossense Thiago de Alencar Gonzaga será o quarto árbitro e Antônio Flavio Alves o analista.