CBF confirma jogo decisivo do Operário fora de Campo Grande

Divulgação Ninho da Águia será a casa do Operário na decisão do Grupo A11 do Brasileiro Série D

Lanterna do Grupo A11 do Campeonato Brasileiro Série D e com chances remotas de classificação, o Operário terá mais um problema para enfrentar o Patrocinense-MG, no domingo, às 17h (de MS).

Sem iluminação no Jacques da Luz e com o Morenão ainda interditado, o Galo precisou alterar o mando para o interior de Mato Grosso do Sul e escolheu o Ninho da Águia, em Rio Brilhante.



Os jogos da última rodada da primeira fase serão no mesmo horário e com isso o estádio na Moreninhas ficou impedido de ser a casa do Operário. Em comunicado em uma rede social, o time sul-mato-grossense ainda afirma que corre contra o tempo para conseguir a liberação do alvará do Corpo de Bombeiros para poder contar os torcedores em Rio Brilhante.



Nesta segunda-feira, no fechamento da quinta rodada, o Anapolina-GO venceu o Patrocinense, fora de casa, por 1 a 0 e assumiu a liderança com oito pontos. O time mineiro está em segundo com sete pontos e saldo melhor que o terceiro União-MT que tem a mesma pontuação. O Operário chegou aos cinco pontos depois do empate heroico no final de semana no Mato Grosso.



Para conseguir avançar de fase, o Galo precisa vencer seu jogo e torcer por derrota do União para a Anapolina. De quebra, depende de outros resultados para se garantir como um dos 15 melhores segundos colocados entre os 17 grupos.