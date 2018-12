CBF anuncia clubes que disputam Copa do Brasil em 2019

Bruno Haddad/Cruzeiro EC Cruzeiro e Corinthians decidiram a Copa do Brasil neste ano, com título da Raposa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará amanhã o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2019 e divulgou os 91 clubes, representantes de todas as 27 federações, que estão classificados para a competição que é a mais rentável do Continente. Em 2018, por exemplo, o campeão Cruzeiro faturou mais de R$ 74 milhões, entre premiação e cotas de participação. Valor superior ao apurado pelo Palmeiras pelo título brasileiro e do River Plate pela Libertadores.

A primeira fase começa com 80 clubes e, destes, cinco chegam a fase de oitavas de final, onde se juntam à outros 11 pré-classificados. Os participantes foram definidos a partir de três critérios. Primeiro, 11 times com origem nas competições nacionais. Depois, 70 que vieram a partir das competições estaduais, organizadas por suas respectivas federações, casos de Operário FC e Corumbaense, campeão e vice do Estadual deste ano. Por fim, outras dez, obedecendo a ordem do Ranking Nacional de Clubes, divulgado na semana passada.

Na lista com 11 times que já estão garantidos nas oitavas de final estão os melhores do Campeonato Brasileiro. O campeão Palmeiras, o vice Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo e Atlético-MG, todos classificados para Libertadores, e o Atlético-PR. O Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil deste ano, também está nesta lista, além do Fortaleza-CE, campeão da Série B, Sampaio Côrrea-MA, campeão da Copa do Nordeste e o Paysandu-PA, campeão da Copa Verde.

Primeira fase

Franz Mendes/Cedida Operário e Corumbaense são os clubes de MS na primeira fase

Os demais 80 clubes fazem parte do sorteio dos confrontos da primeira fase, que acontece em partida única. Destes, a maior lista são dos clubes oriundos de competições estaduais e, além do Operário e Corumbaense estão Corinthians, Santos, Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama, Ponte Preta-SP, Votuporanguense-SP, Guarani-SP, Americano-RJ, Boavista-RJ, América-MG, Tombense-MG, Tupi-MG, URT-MG, Avenida-RS, São José-RS, Brasil-RS, Ypiranga-RS, Chapecoense-SC, Brusque-SC, Figueirense-SC, Tubarão-SC, Coritiba-PR, Foz do Iguaçu-PR, Paraná Clube-PR, Central-PE, Náutico-PE, Sport-PE, Bahia-BA, Vitória-BA, Juazeirense-BA, Aparecidense-GO, Goiás-GO, Vila Nova-GO, Ceará-CE, Ferroviário-CE, Atlético-CE, ASA-AL, CSA-AL, CRB-AL, Bragantino-PA, Remo-PA, São Raimundo-PA, Cuiabá-MT, Sinop-MT, ABC-RN, América-RN, Santa Cruz-RN, Moto Club-MA, Imperatriz-MA, Botafogo-PB, Campinense-PB, Itabaiana-SE, Sergipe-SE, Galvez-AC, Rio Branco-AC, Altos-PI, River-PI, Brasiliense-DF, Sobradinho-DF, Manaus-AM, Fast-AM, Palmas-TO, Serra-ES, Desportivo-RO, Ypiranga-AP e São Raimundo-RR. Uma equipe do Mato Grosso ainda não foi definida.

Os demais valeram da classificação no RNC. Completam a primeira fase Avaí-SC, Atlético-GO, Santa Cruz-PE, Criciúma-SC, Luverdense-MT, Juventude-RS, Londrina-PR, Oeste-SP, Joinville-SC e Boa Esporte-MG.

Datas

A Copa do Brasil terá os confrontos da primeira fase nos dias 6 e 13 de fevereiro e da segunda fase entre os dias 20 de fevereiro e 6 de março, as duas etapas em confronto único. A partida daí, 20 times disputam a terceira fase em jogos de ida e volta que devem ser marcados entre os dias 13 de março e 10 de abril. A quarta fase nos dias 17 e 24 de abril, definindo cinco classificados.

A fase de oitavas de final, agora com os 11 pré-classificados acontece em maio e a competição segue até os dias 4 e 11 de setembro, datas dos dois jogos finais.