Brasil enfrenta o Catar no penúltimo amistoso antes da Copa América

Lucas Figueiredo/CBF Neymar está confirmado no amistoso desta quarta-feira mesmo com as polêmicas extra-campo

Com Neymar, mas ainda sem Alisson e Firmino. Assim vai a seleção brasileira para enfrentar nesta noite o Catar no penúltimo amistoso antes da Copa América. O duelo contra o país que sediará a próxima copa será às 20h30 (de MS), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.



O encontro desta noite será o primeiro entre as duas seleções na história. Ainda sem o grupo completo, a Seleção Brasileira será reforçada de última hora nesta quarta. O goleiro Cássio, do Corinthians, se apresentou após disputar as oitavas de final da Copa do Brasil e ficará no banco de reservas. Após a apresentação do arqueiro, faltarão apenas dois jogadores para a Seleção ficar completa: o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, que foram campeões da UEFA Champions League no último sábado.



O Brasil deve entrar em campo com Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luis, Casemiro, Arthur e Coutinho, Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus.



A Seleção Brasileira estreia na Copa América no próximo dia 14, quando enfrenta a Bolívia, no Morumbi, em São Paulo. Além dos bolivianos, o Brasil ainda enfrenta Venezuela e Peru na fase de grupos. O Catar, por sua vez, fará sua primeira partida pela competição continental no domingo (16), contra o Paraguai. Os campeões da Copa da Ásia foram convidados a participar da Copa América, e ainda enfrentam Argentina e Colômbia na primeira fase.