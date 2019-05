Bragantino e Sport fecham segunda rodada da Série B com empate

Tamanho do texto

Bom público acompanhou o empate entre Braga e Sport

A segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou nesta segunda-feira (6). Bragantino-SP e Sport-PE se enfrentaram em Bragança Paulista e ficaram no empate em 1 a 1, resultado que impediu o Braga de se juntar à Botafogo-SP, Cuiabá-MT e Londrina-PR no grupo que mantém 100% de aproveitamento neste início de competição.

A partida no Estádio Nabi Abi Chedid movimentado e os dois times fizeram um primeiro tempo equilibrado. Embalado pela torcida, que compareceu em peso para apoiar o time, a equipe paulista abriu o placar com menos de cinco minutos de bola rolando. Em jogada pela direita, Osman cruzou rasteiro para Matheus Peixoto fazer valer a “Lei do Ex” e mandar para o fundo das redes.

O gol alvinegro não abateu o Leão. O Rubro-Negro teve boas chances com Guilherme e Ezequiel, mas foi o artilheiro Hernane que anotou mais um na Série B. Depois de uma jogada bem trabalhada, Ezequiel, de calcanhar, achou o camisa 9, que mandou de bico para igualar o marcador em 1 a 1.

Na volta do intervalo, o ritmo do jogo diminuiu. Querendo a vitória em casa, o Bragantino teve maior controle das ações ofensivas, mas esbarrou na boa marcação adversária. Mesmo jogando com um a menos, após expulsão de Guilherme Lazaroni, aos 26, o Sport conseguiu segurar o empate fora de casa.

Classificação

Com apenas dois jogos disputados, a liderança da Série B tem, na ordem, Botafogo, Cuiabá e Londrina, todos com seis pontos. O Atlético-GO completa o G4 com quatro pontos, mesma pontuação de Coritiba-PR, Oeste-SP, Paraná Clube-PR e Bragantino. Na zona de rebaixamento estão Guarani-SP, com um ponto, CRB-AL, Brasil-RS e América-MG não pontuaram.