Bragantino e Coritiba abrem rodada com vitórias e seguem na frente

Twitter Oficial/CA Bragantino Com mais uma vitória fora de casa, Braga segue na frente isoladamente

A abertura da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou com líder e vice-líder vencendo. Confirmando bons momentos, Bragantino-SP e Coritiba-PR triunfaram nesta segunda-feira (19) sobre Criciúma-SC e Oeste-SP, respectivamente, e mantiveram-se no topo da competição. Em Santa Catarina, o Braga superou o Tigre por 2 a 0, com gols de Matheus Peixoto e Uilian Correia. Também pelo mesmo placar, o Coritiba bateu o Oeste em Barueri, gols Rodrigão e Juan Alano balançaram as redes.

Com os resultados, o Bragantino segue na primeira colocação da Série B, agora com 34 pontos, seguido pelo Coritiba, que vem logo atrás na segunda posição, somando 32. Já as situações de Oeste-SP e Criciúma são opostas. O Rubrão aparece em 15º, com 18 pontos. O Tigre, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, em 18º, com 17 pontos.

Criciúma

O placar de 1 a 0 para o Bragantino traduziu bem o que foi a etapa inicial. Mesmo jogando fora de casa, no Heriberto Hülse o Braga foi quem mais buscou o caminho das redes. Depois de algumas tentativas, incluindo uma bola no travessão de Ytalo, aos 23 minutos, a equipe de Bragança Paulista pulou na frente aos 30, em cabeceio certeiro de Matheus Peixoto.

O Braga seguiu criando chances no segundo tempo. Depois de passar perto pelo menos em três oportunidades, o segundo gol veio aos 40 minutos. Claudinho conseguiu bom passe de calcanhar, Uillian Correia chegou batendo e mandou no ângulo, sem chances para o goleiro Luiz.

Barueri

O placar na Arena Barueri ficou em 0 a 0 na etapa inicial. Tal resultado parcial se deu muito em função da postura dos times em campo, que se estudaram e não arriscaram muito. O Coxa aparentou um retorno melhor para o segundo tempo. Tanto que, aos 18, conseguiu abrir o marcador com Rodrigão, de cabeça.

Precisando buscar o empate, restou ao Oeste-SP pressionar o Coritiba. Na marca dos 27, Mazinho bateu cruzado e acertou o travessão de Muralha. Dois minutos depois, o goleiro do Coxa salvou em chute de Airton Moisés. No entanto, a blitz do Rubrão teve um preço: em jogada rápida, Juan Alano recebeu na entrada da área a soltou a bomba. A bola foi parar no ângulo do goleiro Luís Carlos: 2 a 0.