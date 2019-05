Bragantino bate Atlético-GO e salta para vice-liderança da Série B

Twitter Oficial CA Bragantino Thiago Ribeiro marcou o terceiro gol do Braga, fechando a primeira vitória em casa

A terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro está em andamento e dois times paulistas saltaram na frente. Com 100% de aproveitamento, o Botafogo-SP abriu a rodada na quinta vencendo o São Bento-SP por 1 a 0. Nesta sexta (10), o Bragantino-SP recebeu o Atlético-GO e fez 3 a 0, gols de Wesley, Ytalo e Thiago Ribeiro, saltando provisoriamente para a vice-liderança e torce agora por tropeço do Cuiabá-MT na rodada para se manter. O Altético-GO, por sua vez, conheceu a primeira derrota, caindo para a oitava colocação na tabela. A Série B do Brasileirão tem sequência neste sábado (11).

O Bragantino buscava a primeira vitória no Estádio Nabi Abi Chedid, já que empatou o primeiro jogo com o Sport-PE e soube impor o ritmo de jogo. O Massa Bruta teve maior posse de bola durante quase todo o período e o domínio acabou sendo recompensado em gol. Aos 20 minutos, Ytalo aproveitou bem cruzamento de Lucas Ramon e colocou o Bragantino em vantagem no placar, que foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Mal o árbitro apitou o início da etapa final e o Bragantino fez mais um. Logo no segundo minuto, a defesa do Dragão se enrolou, Wesley aproveitou o vacilo e ampliou para o Braga. Animado, o time da casa desandou a fazer gols. Aos 30 minutos, Thiago Ribeiro tocou por cima do goleiro e o zagueiro ainda tentou alcançar a bola, mas o assistente acusou o gol. O Dragão ainda teve a chance de diminuir aos 40 minutos, mas Bustamante finalizou mal e desperdiçou. No fim, triunfo da equipe da casa em Bragança Paulista e lugar no G4.

Outros jogos

A rodada teve ainda o empate sem gols entre Coritiba-PR e Londrina-PR, resultado que deixa o Tubarão dividindo a segunda posição, mas em desvantagem no saldo de gols. Em Goiânia, Vila Nova-GO e Ponte Preta-SP também empataram sem gols.

Neste sábado (11) outros cinco jogos. O primeiro às 10h (MS), no Estádio Heriberto Hülse, entre Criciúma-SC e América-MG. Na Ilha do Retiro, às 15h30 (MS), o Sport recebe o Figueirense-SC. Três jogos acontecem às 18h (MS). Na Arena Pantanal, o Cuiabá tenta retomar a vice-liderança contra o Paraná Clube. O time mato-grossense, se vencer, segue com aproveitamento total no campeonato. No Germano Krüger, o Operário-PR recebe o Oeste-SP e no Bento Freitas, o Brasil-RS joga contra o CRB-AL. A rodada termina na segunda-feira (13) com Guarani-SP e Vitória-BA no Brinco de Ouro, em Campinas.