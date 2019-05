Botafogo vence Operário e retoma liderança da Série B

João Vitor Rezende Borba/AGIF/CBF Botafogo foi à Ponta Grosso para se reabilitar na Série B e retomar a liderança

O Botafogo-SP aproveitou tropeço do Londrina-PR e retomou a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (25), em Ponta Grossa, venceu o Operário-PR por 2 a 0, se recuperando da derrota na semana passada. Pela quinta rodada, jogando em casa, Coritiba-PR, São Bento-SP, Ponte Preta-SP e Brasil-RS conquistaram a vitória. O último jogo da rodada acontece neste domingo (26), entre Atlético-GO e Vitória-BA no Estádio Antônio Accioly.

No Estádio Germano Kruger, o Operário começou o jogo com maior domínio ofensivo, mas não conseguiu ser efetivo. Do outro lado, o Botafogo foi fatal e balançou as redes logo na primeira chance que teve. Aos 37 minutos da etapa inicial, Júlio César aproveitou uma falha da defesa adversária para abrir o placar. O segundo gol dos visitantes saiu já aos 41 do segundo tempo. Murilo arriscou de fora da área, a bola acertou a trave e sobrou para Henan marcar o segundo gol e dar números finais à partida. O triunfo recolocou o Botafogo na liderança da Série B, com 12 pontos. Já o Operário entrou na zona de rebaixamento, com quatro pontos somados.

Outros jogos

Nos outros jogos, vitórias dos mandantes. No Couto Pereira, o Coritiba recebeu o Cuiabá-MT e acabou com a invencibilidade do time mato-grossense. Rodrigão marcou os gols na vitória por 2 a 1, com Júnior Todinho descontando. Em Sorocaba, o São Bento venceu o Oeste-SP por 1 a 0, gol do estreante Fabrício Oya. Na partida entre os lanternas, o Brasil foi melhor que o América-MG e venceu por 2 a 1. Juninho abriu o placar para o time mineiro, mas Murilo Rangel e Bruno Paulo marcaram os gols da virada gaúcha.

No Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Paraná Clube-PR fizeram jogo cheio de viradas. Aos 22, Edson abriu a contagem para a Macaca. O duelo continuou lá e cá. Até que, em menos de cinco minutos, os visitantes viraram o placar, com dois gols de João Pedro, aos 36 e aos 39. Na volta do intervalo, a Ponte retomou as rédeas do jogo. Roger, aos 21, aproveitou uma sobra na área para deixar tudo igual. Na sequência, Abner mandou uma bomba do meio da rua para fazer o terceiro do clube paulista, aos 27. Já nos acréscimos, teve tempo para mais um da Macaca. Depois de boa trama pela esquerda, Dadá cruzou e Marquinhos bateu rasteiro sem dar chances de defesa: 4 a 2 e vitória alvinegra garantida.

Classificação

Com quatro vitórias nos cinco jogos que disputou, o Botafogo lidera com 12 pontos, seguido por Bragantino e Londrina, ambos com dez. O G4 é completado pelo Sport-PE com nove pontos. O Cuiabá caiu da terceira para a sexta posição, com oito pontos, junto com Coritiba e Ponte Preta. Na zona de rebaixamento estão Operário com quatro pontos, Vitória e Brasil com três e o América, com apenas um ponto.