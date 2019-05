Botafogo vence Náutico e está na decisão da Copa do Nordeste

Paulo Cavalcanti/Botafogo-PB Botafogo ratificou a melhor campanha com vitória e vaga na decisão

O Botafogo-PB está na final da Copa do Nordeste. Nesta quinta-feira (9), o Belo fez a festa em João Pessoa ao vencer o Náutico-PE por 2 a 1, ratificando a melhor campanha na competição até agora. Nando e Juninho marcaram os gols da classificação paraibana para enfrentar o Fortaleza-CE, que eliminou o Santa Cruz-PE na outra semi. Os jogos acontecem nos dias 22 e 29 de maio, com o jogo final com mando do Botafogo.

Empurrado pela torcida no Estádio Almeidão, o Botafogo pressionou no início da partida e por pouco não abriu o placar aos seis minutos. Após jogada individual de Nando e cruzamento de Marcos Vinicius, Juninho finalizou de primeira, mas a zaga do Náutico salvou em cima da linha. Aos 12, o Belo chegou com perigo mais uma vez e Marcos Aurélio carimbou a trave em cobrança de falta. O Timbu teve a chance de responder aos 14 minutos em contra-ataque, mas Wallace Pernambucano acabou furando na hora de finalizar. Aos 17, o atacante cabeceou com estilo e obrigou grande defesa de Saulo. O duelo continuou franco, mas as duas equipes foram para o intervalo zeradas.

No segundo tempo, o Botafogo repetiu o bom início de jogo e não demorou muito para sair na frente. Aos 10 minutos, Nando parou nas luvas de Bruno na primeira tentativa e, na sequência, dividiu com o zagueiro e não desperdiçou, 1 a 0. A resposta do Náutico foi imediata e, aos 15 minutos, Tarcísio Martins deixou tudo igual. Pouco depois de entrar, o atacante mostrou estrela e fez 1 a 1.

Aos 24, o Belo teve a chance de retomar a vantagem, de pênalti, mas Bruno defendeu a cobrança de Fábio Alves. O goleiro, porém, não conseguiu parar Juninho que, aos 44 minutos, após cobrança de falta pela esquerda, marcou de cabeça e garantiu a classificação dos paraibanos com o placar de 2 a 1.