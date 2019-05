Botafogo e Fortaleza disputam título inédito da Copa do Nordeste

Pedro Chaves/FCF Fortaleza venceu jogo de ida por 1 a 0 e agora joga pelo empate para ser campeão

A Copa do Nordeste terá um campeão inédito nesta quarta-feira (29). Em João Pessoa, às 19h (MS), Botafogo-PB e Fortaleza-CE disputam o título, o primeiro na competição para qualquer um dos dois lados. O Leão tem vantagem. Venceu a ida por 1 a 0, no Castelão, e pode empatar logo mais para ficar com a taça. O Belo, que terá o apoio do torcedor alvinegro em bom número na arquibancada, precisa vencer por pelo menos dois gols de vantagem para ser campeão ou um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. O árbitro da partida será Caio Max Vieira, auxiliado por Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima, todos do Rio Grande do Norte. O árbitro de vídeo será Heber Roberto Lopes, de Santa Catarina.

A expectativa de público para a decisão é de 20 mil pessoas, o que lotaria o Estádio Almeidão. Mais de 11 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Não há mais entradas disponíveis para a torcida visitante. Os tricolores compraram todos os bilhetes destinados ao clube em menos de duas horas de comercialização.

Times

O Botafogo pode ir para o jogo decisivo sem seu principal jogador. Artilheiro da equipe na Copa do Nordeste, com cinco gols, Marcos Aurélio não jogou a ida por suspensão pelo terceiro cartão amarelo e é dúvida para a volta. O atleta está com dores na coxa direita e, caso não consiga se recuperar para o decisivo duelo, Enercino pode ficar com a vaga. Outro possível problema para o técnico Evaristo Piza é Juninho. O meia também sentiu um incômodo na coxa e deixou o último duelo da equipe, diante do Imperatriz, pela Série C do Campeonato Brasileiro, ainda no primeiro tempo. Na saída do gramado para o vestiário, no entanto, o jogador mostrou confiança na recuperação para a finalíssima.

Pelo lado do Fortaleza, Rogério Ceni também tem problemas para escalar o time. Edinho, peça importante no ataque da equipe, tem dores no músculo adutor da coxa esquerda e dificilmente terá condições de entrar em campo. Por isso, a tendência é que o ataque do Leão seja formado com Romarinho, Marcinho, Wellington Paulista e Osvaldo. Paulo Roberto, com um desconforto na parte posterior da coxa, e o autor do gol na ida, Wellington Paulista, com um incômodo na panturrilha, são dúvidas para o confronto e devem ter as respectivas escalações definidas momentos antes de a bola rolar.