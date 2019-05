Bahia surpreende e vence São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil

Felipe Oliveira/EC Bahia Bahia marcou no segundo tempo e garantiu vantagem do empate na volta

A rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil não tem sido boa para os times mandantes. Nesta quarta-feira (22) o São Paulo foi mais uma vítima desta sina. Em casa, recebeu o Bahia-BA e foi surpreendido, perdendo por 1 a 0, gol de Élber. Na volta, o Tricolor Paulista terá que vencer por dois gols de vantagem em Salvador, ou pela vantagem mínima e levar a disputa para os pênaltis.

No Morumbi, o São Paulo começou melhor e, além da maior posse de bola, também teve postura muito ofensiva diante do visitante. No entanto, o time paulista teve dificuldade para concluir a gol. Na melhor chance do primeiro tempo, aos 39 minutos, Toró cabeceou com firmeza, mas viu Douglas fazer a defesa. Na volta do intervalo, o ritmo seguiu parecido, mas o Esquadrão de Aço soube aproveitar melhor a chance criada. Aos 27 minutos, Élber recebeu a bola, livre na grande área, e deu o triunfo à equipe baiana por 1 a 0.

Com o resultado, o Bahia vai para o jogo da volta com vantagem do empate para avançar de fase. A decisão está marcada para a próxima quarta-feira (29), às 21h30, na Fonte Nova.

Outros jogos

Ainda na noite de quarta-feira, o Palmeiras venceu o Sampaio Côrrea-MA em São Luís por 1 a 0, gol de Moisés, e joga pelo empate na volta, no Allianz Parque, para garantir vaga nas quartas de final. Em Caxias do Sul, Juventude-RS e Grêmio empataram sem gols e o vencedor do jogo de volta, em Porto Alegre, se classifica. Nova igualdade e a disputa termina nos pênaltis.