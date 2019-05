Atlético vence Ceará e segue com 100% de aproveitamento no Brasileirão

Pedro Chaves/AGIF/CBF Jair marcou para o Atlético nos acréscimos, garantindo a vitória fora de casa

O Campeonato Brasileiro tem três times com 100% de aproveitamento e um deles abriu a terceira rodada vencendo mais um jogo. Fora de casa, neste sábado (4), o Atlético-MG venceu o Ceará-CE por 2 a 1 e acumulou nove pontos. O Galo agora espera os resultados de São Paulo e Santos para saber se fica isoladamente na frente ou não. Nos outros jogos que abriram a terceira rodada, o Palmeiras venceu o Internacional por 1 a 0 enquanto Vasco da Gama e Corinthians empataram em 1 a 1.

São Paulo

O Palmeiras começou pressionando o Internacional desde o início no Allianz Parque e marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo. Aos 13 minutos, Dudu cobrou escanteio na cabeça de Deyverson, que desviou na entrada da pequena área, sem chances para Marcelo Lomba. Depois do gol a partida ficou mais movimentada, com o Colorado buscando o empate, sem sucesso. O palmeiras até ficou perto de ampliar na reta final, mas Hyoran desperdiçou chance clara, mantendo o placar de 1 a 0 como definitivo.

Manaus

Com casa cheia na Arena Amazônia, Vasco e Corinthians protagonizaram um empate bastante movimentado. O Corinthians saiu na frente após Mateus Vital aplicar a "Lei do ex" ao marcar um golaço aos 17 minutos do primeiro tempo. Os cariocas empataram com o apoio do VAR. Aos 39 minutos, Carlos Augusto derrubou Rossi na área, mas o pênalti só foi confirmado após a verificação do árbitro de vídeo. Maxi López cobrou sem chances para Cássio, fazendo 1 a 1, placar que seguiu até o fim do jogo. Com o resultado, o time paulista chega a cinco pontos, quatro a mais que os cariocas.

Fortaleza

De volta ao Castelão, após golear o CSA-AL na estreia, o Ceará buscou aproveitar o apoio do torcedor para superar a derrota para o Cruzeiro em Belo Horizonte. Do outro lado, o Atlético-MG entrou em campo de olho na liderança da competição. Empurrado pela torcida, o Vozão pressionou no início da partida e não demorou muito para abrir o placar. Aos 23 minutos, Ricardo Bueno levou vantagem pelo alto e, de cabeça, contou com o desvio em Réver para fazer 1 a 0. A resposta mineira foi imediata e, aos 25, Nathan recebeu cruzamento de Guga e, de primeira, deixou tudo igual. Aos 28, Ricardo Bueno teve a chance de repetir a dose, mas a bomba explodiu em cima de Réver, que evitou o segundo. Nos acréscimos, foi a vez da trave salvar o Galo em cobrança de falta de Thiago Carleto.

No segundo tempo, o duelo continuou aberto com chances para os dois lados. Aos seis minutos, Ricardo Bueno se antecipou a Fábio Santos e balançou as redes. Após o auxílio do VAR, o lance foi invalidado. Da mesma maneira, Ricardo Oliveira teve o gol anulado aos 25 minutos. Lutando pelo resultado até o último minuto, o Atlético arrancou a vitória nos acréscimos. Após cobrança de escanteio, Jair subiu mais alto e sacramentou a vitória mineira por 2 a 1.