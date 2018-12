Athletico vence Junior Barranquilla e conquista Copa Sul-Americana

Twitter Oficial Conmebol Artilheiro Pablo, no primeiro tempo, marcou o gol do Furacão na Arena da Baixada

O Athletico-PR tem um título internacional para chamar de seu. Na noite desta quarta-feira (12), o Furacão venceu, nos pênaltis, o Junior Barranquilla-COL e conquistou a Copa Sul-Americana, para festa dos mais de 40 mil torcedores, recorde da Arena da Baixada. A conquista teve todo o drama que uma final merece, com pênalti desperdiçado pelos colombianos já no segundo tempo da prorrogação. O time paranaense agora tem vaga na fase de grupos da Libertadores e disputa com o River Plate-ARG a Recopa Sul-Americana.

O jogo teve no período regulamentar dois tempos distintos. O primeiro dominado pelo time da casa e a vantagem no placar. Aos 25 minutos, o zagueiro Léo Pereira ganhou a bola no meio, Raphael Veiga tabelou com Pablo e o atacante bateu firme, n saída de Vieira, para abrir o placar, vantagem que duro todo o primeiro tempo.

Na etapa final o jogo mudou e, melhor posicionado, o Junior Barranquilla empatou o jogo e, só não virou o placar por detalhes. Apesar disso, o Furacão teve a primeira chance e poderia ter ampliado logo no primeiro ataque, mas Pablo chutou para fora. O empate veio aos 12 minutos, com Téo Gutierrez. Diáz cobrou escanteio, Gómez desviou e o atacante, também de cabeça, completou para o gol. Melhor no jogo, o Junior desperdiçou, pelo menos, duas ótimas chances de marcar e o jogo terminou igual em 1 a 1.

Na prorrogação, o jogo foi igual e a grande chance foi colombiana aos três minutos do segundo tempo. Lançado na área, Yoni González foi derrubado por Santos. Pênalti que Barrera cobrou dois minutos depois chutando longe do gol, para alívio do torcedor rubro-negro. Final de jogo igual e na decisão por pênaltis, melhor para o Athletico. Fuentes e Téo Gutierrez erraram suas cobranças para o Junior, Renan Lodi não converteu a sua para o Furacão, mas Jonathan, Raphael Veiga, Bergson e Thiago Heleno marcaram os gols da vitória por 4 a 3 e do inédito título rubro negro.