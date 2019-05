Após ameaças, jogador do Corumbaense deixa o clube

Anderson Gallo/Diário Corumbaense Polícia Militar precisou afastar torcedores para que os jogadores pudessem descer para o vestiário

A situação extracampo do Corumbaense no Campeonato Brasileiro não é das mais tranquilas, inclusive com problemas financeiros para pagar os atletas. O clima ficou ainda pior após a derrota do último sábado para o Iporá-GO, por 2 a 0, em casa. Na saída, torcedores ameaçaram os jogadores e, neste domingo, homens armados teriama entrado no alojamento do clube procurando o meia Marlos, que não se encontrava no local. O jogador pediu rescisão do contrato e viajou para o interior paulista, onde a família reside.

A confusão teria começado logo após a derrota no sábado, que tirou o time da zona de classificação do Grupo A11. De acordo com o Diário Corumbaense, ao ser substituído, Marlos foi alvo de torcedores descontentes com o desempenho da equipe e ele teria trocado ofensas com um desses torcedores, que teria dito: "ele não sabe com quem está lidando". Após o jogo, a Polícia Militar teve que se posicionar junto ao alambrado, na área que dá acesso ao túnel, para que os jogadores pudessem descer para o vestiário.

Ainda segundo o Diário, no domingo, três homens chegaram na sede social do clube, onde está localizado o alojamento dos atletas e perguntaram por Marlos. Após renderem um dos atletas, foram até o quatro do meia, que não se encontrava. Foram embora depois de procurar o jogador em outros quartos, sem sucesso. O caso agora é investigado pela Polícia e, segundo nota oficial do clube, os responsáveis já teriam sido identificados através de análise das câmeras de segurança do local.

Grupo A10

Na competição, o Corumbaense vinha bem até a derrota do último sábado. Na outra partida da chave, Palmas-TO e Sinop-MT empataram em 1 a 1. O Sinop lidera com cinco pontos, seguido pelo Iporá e Corumbaense, ambos com quatro, mas com vantagem no saldo de gols para o time goiano. A lanterna é do Palmas, com apenas dois pontos. Na próxima rodada, o Sinop recebe o Palmas no Estádio Gigante do Norte e o Iporá joga contra o Corumbaense no Francisco Ferreira.