América e Coritiba fecham sexta rodada da Série B com empate

Mourão Panda/America FC Jogo equilibrado, com chuva e sem vencedor no Independência

A sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou nesta segunda-feira (3) com um empate ruim para os dois lados. América-MG e Coritiba se enfrentaram em Belo Horizonte e ficaram no 1 a 1, resultado que mudou pouco a situação dos times na tabela de classificação. O Coelho segue na lanterna da competição, com dois pontos. Já o Coxa é o sexto colocado, com nove pontos conquistados.

O América entrou em campo disposto a conquistar a primeira vitória na Série B e se lançou ao ataque logo no início da partida no Independência. Com maior volume de jogo, os donos da casa criaram algumas boas oportunidades, mas demoraram para calibrar a pontaria. Na marca dos 42 minutos, a precisão dos chutes deu sinal de melhora quando Felipe Azevedo bateu colocado e carimbou a trave. O atacante teve mais uma chance, no minuto seguinte, e dessa vez acertou o alvo em bela finalização da entrada da área, abrindo o placar.

Na volta do intervalo, o jogo ganhou em equilíbrio e foi o Coritiba que assustou primeiro. Aos 14 minutos, Giovanni arriscou da intermediária direto no poste esquerdo do goleiro Thiago. Se tem alguém com o pé calibrado no time do Coxa é o camisa 9 Rodrigão, autor de todos os cinco gols da equipe na competição. E ele fez mais um. Após cobrança de escanteio, o atacante subiu mais que a marcação e testou para o fundo das redes, aos 19, igualando em 1 a 1. O empate deixou duelo mais aberto e as duas equipes passaram a chegar com mais perigo, só que de novo a pontaria não ajudou e a igualdade permaneceu no marcador.