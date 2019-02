Águia Negra vence Novo e garante lugar nas quartas do Estadual

Diego Batistoti/Kativa FM Vitória garantiu o líder Águia Negra nas quartas de final com três rodadas de antecedência

O Águia Negra é o primeiro time a garantir classificação matematicamente para as quartas de final do Estadual. Neste domingo, o time de Rio Brilhante recebeu o Novo e venceu pelo placar de 3 a 1 no Ninho da Águia. A partida foi acompanhada por 1.107 torcedores, entre pagantes e não-pagantes, com renda de R$ 5.645,00.

O Águia abriu 2 a 0 com gols de Marinho, o primeiro dele com a camisa do time, e de Salomão e o Novo descontou ainda antes do intervalo com Marcinho. Kareca desperdiçou um pênalti, o que poderia ter dado mais folga para a etapa final. Depois, Cleitinho, saindo do banco de reserva, fez o terceiro, completando o placar.

Com a vitória, o Águia chegou a 19 pontos na liderança da competição, abrindo cinco para a segunda posição que é dividida entre Operário e Corumbaense, e 11 pontos para o nono colocado ABC, restante mais novo pontos a serem disputados nesta fase. Ou seja, não pode mais ser alcançado pelo bloco que está fora da zona de classificação.

Se a situação do time de Rio Brilhante já está praticamente definida nesta fase, a do Novo não. O time é o vice-lanterna com apenas quatro pontos e pode ser matematicamente rebaixado na próxima rodada se for derrotado no sábado pelo Comercial e a Serc bater o Sete no mesmo dia em Chapadão.

O líder Águia Negra volta campo na quarta-feira para enfrentar o ABC, às 20h30 no estádio Morenão, em Campo Grande.