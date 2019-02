Águia Negra bate Costa Rica de virada e mantém liderança isolada do Estadual

Diego Batistoti/Kativa FM CREC saiu na frente, mas gols de Guilherme garantiram a virada do líder

O Águia Negra segue na liderança isolada do Campeonato Estadual e a torcida tem a quem agradecer. O atacante Guilherme marcou duas vezes na virada sobre o Costa Rica neste domingo (17), em Rio Brilhante e garantiu a vitória por 2 a 1.

A partida no Estádio Ninho da Águia fechou a sétima rodada da competição e colocou frente a frente times que estavam separados por apenas três pontos na tabela de classificação.

Querendo se juntar ao "bolo" da primeira posição, o Costa Rica abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo com Miller cobrando pênalti e segurou o time da casa até o intervalo. Mas logo aos dois minutos Guilherme deixou tudo igual. O gol da virada do Águia veio novamente com o atacante aos 39 minutos, agora artilheiro isolado com sete gols.

Com o resultado, o Águia está agora com 16 pontos abrindo três para Corumbaense e Comercial, quatro pontos para o quarto colocado Operário, cinco para o quinto Aquidauanense e seis para o Costa Rica que ficou na sexta posição. Sete de Dourados, com nove pontos, e Serc, com oito, fecham o G8 da competição. ABC, Urso, Novo e Operário de Dourados estão na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Costa Rica visita o Comercial no sábado, às 15h, no Estádio Morenão. Já o Águia Negra entra em campo no dia seguinte novamente no Ninho da Águia, às 17h, para enfrentar o Novo.