Agora capitão, Daniel Alves se apresentou nesta terça na Granja Comary

Lucas Figueiredo/CBF Dani Alves se apresentou nesta terça, junto com Arthur, do Barcelona

O maior mistério da Seleção Brasileira para a Copa América foi desfeita pelo técnico Tite. Neymar não é mais o capitão e a braçadeira será do lateral Daniel Alves, o jogador mais experiente do elenco chamado para a competição que será disputada no Brasil e começa no dia 14 de junho. Recuperado de contusão que o tirou da Copa do Mundo e vindo de uma final de temporada muito boa no PSG, Dani Alves agora chega para a disputa de mais uma Copa América. É o único desta lista que estava na última conquista brasileira, em 2007, e acumula um total de 138 convocações.

O lateral se apresentou na manhã desta terça-feira (28) já sabendo que será o capitão nos amistosos contra Honduras e Catar e durante a Copa América. A última vez que o lateral-direito usou a braçadeira foi na vitória por um a zero contra a Alemanha, em março de 2018, coincidentemente sua última partida pela Seleção antes da lesão que o retirou da Copa da Rússia.

A experiência do jogador será fundamental para a competição. O lateral também estava no grupo do último título brasileiro dentro de casa, a Copa das Confederações de 2013. Momento que Dani quer reviver agora. “Eu já tive essa experiência maravilhosa de jogar no Brasil, de ser campeão aqui. É uma sensação única que seria muito boa de se sentir de novo. É um sonho e a gente vem aqui para torná-lo realidade. A gente sabe a responsabilidade que é servir à Seleção Brasileira. Quando há essa conexão entre nós e os torcedores, os resultados sempre são favoráveis”, disse.

Além de Dani, outros quatro atletas se apresentaram à Seleção na manhã desta terça: Éder Militão, Marquinhos, Philippe Coutinho e Arthur. O ex-jogador do Grêmio falou sobre a felicidade de disputar sua primeira competição em casa com a Seleção. “Vestir a camisa da Seleção é um privilégio para poucos. Imagina disputar essa competição com essa grandeza em casa. O torcedor brasileiro sempre empurra muito, faz muito barulho nos estádios. Será muito importante para nós sentir essa energia em campo”, afirmou