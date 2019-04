ABC, Paysandu e Remo começam com vitórias Série C do Brasileiro

Andrei Torres/ABC FC ABC começou vencendo o Náutico em casa

A Série C do Campeonato Brasileiro começou no fim de semana e termina com o último jogo nesta segunda-feira (29). Vinte times disputam quatro lugares na semifinal e, consequentemente, o acesso para a segunda divisão nacional. Metade dos participantes são do Nordeste e ficaram todos concentrados no Grupo A. No B, clubes Acre, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. De acordo com o regulamento, jogam dentro da chave em turno e returno. Depois os quatro melhores de cada lado se enfrentam nas oitavas de final para definir quem conquista o acesso.

O Grupo B já teve todos os seus jogos disputados. Começou no sábado (27) com a vitória do Volta Redonda-RJ sobre o Atlético-AC por 3 a 0, o Remo fez 1 a 0 no Boa Esporte-MG, o Ypiranga-RS recebeu o Paysandu-PA e perdeu por 1 a 0 e o empate em 1 a 1 entre Tombense-MG e São José-RS. No domingo (28), Luverdense-MT e Juventude-RS empataram sem gols.

O Grupo A tem a última partida nesta segunda. No Mundão do Arruda, às 19h (MS), o Santa Cruz-PE recebe o Treze-PB. Nos jogos já realizados, sábado o Imperatriz-MA venceu o Globo-RN por 2 a 0. No domingo, o Confiança-SE perdeu para o Sampaio Côrrea-MA por 2 a 0, o ABC-RN bateu o Náutico-PE por 2 a 0 e Botafogo-PB e Ferroviário-CE ficaram no 1 a 1.