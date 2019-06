Vendas no Dia dos Namorados aumenta 3% nos Shoppings

Tamanho do texto

Deurico/Capital News ..

De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira dos Lojistas de shoppings (ALSHOP) em em parceria com a empresa Real Time Big Data, constatou uma previsão de aumento de 3% nas vendas para o Dia dos Namorados, em relação ao ano de 2018.

A circulação de pessoas nos dias que antecedem a data cresça em uma média de 51% e movimente também as vendas em restaurantes, fast-foods, cafés, sorveterias e estabelecimentos alimentícios em geral.

Na pesquisa quantitativa 34 % dos brasileiros buscam gastar em média de R$ 100,00 a R$ 200,00 em presente para o parceiro(a). Destes, 23% têm a intenção de dar um presente entre R$ 30,00 e R$ 100,00, seguido de 18% que planeja desembolsar de R$ 200,00 a R$ 400,00.

As formas de pagamento que lideram a pesquisa estão o cartão de crédito com 50%, seguido de pagamento à vista com 42%. Ainda na mesma amostragem, 51% dos entrevistados pretendem comprar os presentes em shoppings, 14% em lojas de rua e 10% pela internet.

A pesquisa entrevistou 1.500 pessoas residentes nas principais capitais do País tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Manaus, Brasília, Porto Alegre, Curitiba e Goiânia.