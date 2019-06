Sicredi lidera categoria ‘IPCA no Curto Prazo’

Divulgação/Sicredi Instituição financeira cooperativa aponta 4 milhões de associados em 22 Estados brasileiros e no Distrito Federal.

O Sicred ficou em primeiro lugar na categoria "IPCA no Curto Prazo" que obteve o menor erro da previsão nos últimos seis meses, divulgado na última sexta-feira (7). Em fevereiro deste ano, o Sicredi ainda foi destaque no Top 5 consolidado de 2018, com as projeções econômicas mensais mais consistentes ao longo do ano passado.

A instituição financeira cooperativa, que tem mais de 4 milhões de associados e atua em 22 estados e no Distrito Federal, também figura nas categorias "Taxa de Juros Selic" em curto e médio prazo. Segundo a assessoria participaram da lista mais de cem organizações, incluindo as maiores instituições financeiras e consultorias de economia do País. Na ocasião, o Sicredi integrou a lista dos cinco primeiros em expectativa de inflação nas categorias “IGP-M (Atacado) – em Curto Prazo” (3ª posição) e Médio Prazo (5º lugar) e nas projeções da “Taxa de Juros Selic” (5ª colocação)