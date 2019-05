Saldo total de créditos deve crescer 7,2% neste ano, e consumo das pessoas deve ter elevação de 8%

O saldo total de crédito para empresas deve crescer 7,2% neste ano. Para as grandes empresas, a previsão é que ocorra expansão de 5,5%; e para as micro-empresas, o aumento deve ser de 5%. É o que aponta a Pesquisa Trimestral sobre Condições de Crédito (PTC), levantamento feito pelo Banco Central (BC) com instituições financeiras do setor privado, publicada nesta terça-feira (28) no Relatório de Economia Bancária (REB).

Conforme os dados, as condições de crédito devem melhorar em 2019. Segundo o relatório, o Banco Central prevê crescimento de 9,7% para o saldo de crédito para pessoa física, e elevação de 4,1% para pessoa jurídica. O consumo das pessoas deve crescer 8,%, e o crédito habitacional, 5%. Desde a semana passada, o Banco vem antecipando alguns resultados do balanço com destaque para os assuntos considerados mais importantes.

Em 2018

O Relatório de Economia Bancária aponta que, no ano passado, o saldo das carteiras de crédito cresceu 8,2%, para Pessoa Física, e o crédito com recursos livres, 10,9%. Para Pessoa Jurídica, os saldos das carteiras de crédito e o crédito com recursos livres elevaram 1,3% e 10,4%, respectivamente. De acordo com a Fecomércio-MS, o REB informa que o saldo total de crédito concedido pelo Sistema Financeiro Nacional (SFN), em 2018, cresceu 5% após dois anos seguidos de contratação.

Já o crédito com recursos livres aumentou 10,9% em 2018 para Pessoa Física e 10,4%, para Pessoa Jurídica. E o crédito com recursos direcionados recuou 5,4% e 8,1%, pela ordem, para Pessoa Física e para a Jurídica.