Saldo do superávit em MS é de US$ 830 milhões no primeiro quadrimestre de 2019

Edemir Rodrigues/Portal do MS Apesar da valorização do dólar neste início de ano, Mato Grosso do Sul conseguiu superar com a expansão da celulose.

A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), divulgou informações referentes a Carta da Conjuntura do Setor , que aponta os resultados no comércio exterior de Mato Grosso do Sul com um superávit de US$ 830 milhões no acumulado de janeiro a abril de 2019.

Conforme os dados divulgados, o desempenho foi 0,28% inferior ao verificado no mesmo período de 2018, quando o superávit foi de US$ 832 milhões.

Considerando as cotações do dólar no mês de abril em relação a março apresentaram valorização da moeda, chegando a taxa média de abril ficar em R$ 3,89, cerca de 1,29% acima da taxa média de março. Em relação ao mesmo período do ano passado, a moeda brasileira acumulou uma desvalorização de cerca de 14,34%, quando analisamos a taxa de câmbio média do mês.

Para o secretário em exercício da Semagro, Ricardo Senna, “A tendência nacional foi de queda no superávit no primeiro quadrimestre deste ano, mas mesmo com um leve recuo em relação a 2018, o saldo de superávit em Mato Grosso do Sul ficou em US$ 830 milhões. Esse resultado, em grande parte, foi impulsionado pela expansão da celulose (24,34%) representando cerca de 43% das exportações do Estado”, aponta.

A soja, apresentou queda de 31,39%, em relação ao mesmo período do ano passado, representando 23,37% da pauta das exportações. Em termos de destino, a China segue com 41% das exportações e em segundo lugar com 6,52% os Estados Unidos. Houve aumento na concentração de participação de Três Lagoas participando com 53,56% das exportações puxada pela alta na Celulose.

O Estado continuou com uma pauta concentrada nos produtos importados como a importação de gás boliviano, representando 53,39% da pauta de importações em janeiro a abril de 2019, abaixo dos valores verificados no mesmo período de 2018 em 3,28%.